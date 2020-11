Wolfsburg

Mehr als 72 Prozent aller Autos, die 2019 an der TÜV-Station in Wolfsburg die Hauptuntersuchung absolviert haben, bekamen sofort eine neue Plakette. Das geht aus der aktuellen Jahresstatistik hervor. Bei mehr als 58 Prozent fanden sich sogar gar keine Mängel am Wagen. Aber: 27,3 Prozent der Fahrzeuge hatten erhebliche Mängel. Absolut verkehrsunsicher war nur ein einziges Auto.

Und noch zwei Zahlen aus der Statistik, die jetzt veröffentlicht wurde: Im Durchschnitt sind die Wagen, die beim TÜV in der Borsigstraße in Wolfsburg unter die Lupe genommen werden, im Schnitt 9,6 Jahre alt und haben mehr als 101.000 Kilometer auf dem Tacho.

TÜV Nord : Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln sinkt

Gute Nachrichten: Wie der TÜV-Nord beobachtet hat, sinkt die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln wieder nach einem leichten Anstieg im Vorjahr. Michael Busse, der Leiter der TÜV-Station in Wolfsburg, sagt: „Es ist gut, dass die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln wieder sinkt. Schließlich bauen die Hersteller in der Regel gute Autos und legen auch Wert auf Langzeitqualität. Zusätzlich engagieren sich die Autohäuser und Werkstätten für hohe Qualitätsmaßstäbe bei ihren Wartungs-und Reparaturarbeiten.“

Die TÜV-Station in der Borsigstraße: Nach wie vor führen Mängel an Licht und Elektrik die TÜV-Statistik an. Quelle: TÜV Nord

In vielen fällen wird laut TÜV die Beleuchtungsanlage mitunter stiefmütterlich behandelt: Hier liegt „Licht, Elektrik“ in der Statistik wieder weit vorne. Insgesamt ergibt sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für die am häufigsten auftretenden Mängelgruppen „Licht, Elektrik“, „Achsen, Räder, Reifen“, „Umweltbelastung“ und „Bremse“.

Aufgepasst: Wer noch mit einer blauen Plakette für 2020 unterwegs ist, sollte sich bald einen Termin bei seinem TÜV geben lassen. Mit dem bevorstehenden Jahreswechsel ändert sich die Farbe der ‚fälligen‘ Plaketten von Blau auf Gelb und so ist zum Beispiel für Ordnungshüter schon farblich erkennbar, dass der TÜV-Termin überzogen wurde.

