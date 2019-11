Wolfsburg

Seit Serienstart 1979 hat die „TKKG-Bande“ mittlerweile über 200 Fälle gelöst – und das nicht nur in Wort und Schrift, sondern auch in Film und Fernsehen, auf der Kinoleinwand und der Theaterbühne. Jetzt entern TKKG auch Deutschlands Veranstaltungssäle. Am Samstag, 23. November, ist das TKKG-Live-Hörspiel ab 19.30 Uhr CongressPark zu erleben.

TKKG: Das sind Tim, Karl, Klößchen und Gabi

Die WAZ verschenkt heute für das Event fünfmal zwei Freikarten. Wer unter Tel. 0137/988087007 anruft, gehört mit etwas Glück zu den Gewinnern. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom – abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. Die Freikarten können bei Gewinn in der WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, abgeholt werden. Dort können übrigens alle anderen, die bei der Telefonaktion kein Glück hatte, Karten kaufen.

Die vier Freunde Tim, Karl, Klößchen, Gaby und Hund Oskar setzen sich gegen Unrecht und Verbrechen ein. Zum 40-jährigen Bestehen der „Profis in Spe“ werden die Original-Hörspiel-Sprecher Sascha Draeger (alias Tim), Manou Lubowski ( Klößchen), Tobias Diakow (Karl) und Rhea Harder-Vennewald (Gaby) im Herbst 2019 erstmals auf Live-Hörspiel-Tour gehen. Das Publikum darf sich auf einen bisher unveröffentlichten, brandneuen Fall freuen, der live vor dem Publikum vorgetragen wird.

Hörspiel ist auch heute noch ein absoluter Dauerbrenner

Mit über eine Million Streams pro Tag ist das Kult Hörspiel auch heute noch ein absoluter Dauerbrenner. Egal ob im Wohn-, oder im Kinderzimmer, TKKG und ihre Fälle sind ein generationenübergreifender Klassiker.

Von der Redaktion