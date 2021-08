Wolfsburg

Der Einsatz für die Fachgruppe „Räumen“ des THW Wolfsburg wurde verlängert. Zurzeit befinden sich vier Mitglieder der Ortsgruppe im Flut-Katastrophengebiet in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Zwei wurden gerade am Wochenende abgelöst.

36, 38, 39 und 50 Jahre alt sind die Männer, die mit schwerem Räumgerät von morgens bis abends schuften. In ihrem Namen spricht Andreas Bartels, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit. Namentlich werden die Helfenden zurzeit in den Berichten des THW grundsätzlich nicht benannt. Hintergrund ist der Schutz der Privatsphäre aller Ehrenamtlichen, die vor Ort zum Teil beschimpft und mit Müll beworfen worden waren – laut Medienberichten von sogenannten „Preppern“ und frustrierten Flutopfern. Seit an einigen Einsatzorten Unbekannte das THW gefilmt hatten, tragen die Helfenden auch keine Namenschilder mehr an ihrer Kleidung.

100 Tonnen Mineralgemisch und durchweichter Waldboden

Dem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit schilderten die Wolfsburger, wie ihre Arbeit vor Ort zurzeit konkret aussieht. An einer Einsatzstelle bauen sie 100 Tonnen Mineralgemisch zur Stabilisierung von Straßen ein. Das dauert mehrere Tage. Zusätzlich bat an einem Tag der Mitarbeiter eines Energieversorgers spontan um Hilfe: Eine große Kabeltrommel wurde mit dem Wolfsburger Teleskoplader angehoben, um ein Erdstromkabel abtrommeln und verlegen zu können.

Spontaner Einsatz: Ein Energieversorger hatte um Hilfe beim Transportieren von Materialien gebeten. Quelle: THW Wolfsburg

Auf einem Sportplatz müssen Trümmer beseitigt werden. „Am Ende des Sportplatzes ist eine größere Baumreihe. In dieser Baumreihe hat sich alles gesammelt, was ihm Ort und aus den Häusern der Leute ausgeschwemmt wurde“, heißt es im Lagebericht. Aber erst einmal musste ein Weg freigeräumt werden, damit der Teleskoplader überhaupt dorthin fahren konnte. „Der Platz war voll mit Erdreich und Geröll gespickt mit Trümmern“, berichtet einer der Männer. Ein zusätzliches Problem für den Einsatz von schweren Maschinen stellt der durchweichte Boden dar.

„Feierabend“ war hier am ersten Trümmer-Räum-Tag gegen 0.30 Uhr, doch am nächsten ging es sehr früh weiter.“Wir mussten erst mal die Schlamm-Schichten abtragen und mit Kies aus dem Flussbett auffüllen, damit wir Standsicherheit und Zuwegung sicherstellen können“, erklärte ein THW-Helfer.

Es gibt auch positive Erfahrungen

Doch es gibt auch positive Erfahrungen. So standen unverhofft mehrere Kipper aus der freien Wirtschaft zusätzlich zur Verfügung, und die Bundeswehr steuerte bemannte Radlader bei. „Das Miteinander ist hier echt super, auch die privaten Helfer sind toll“, sagt einer der Wolfsburger. „Wir bewegen her richtig was.“

Schuttberge: Am Waldrand hat sich alles gesammelt, was aus den Häusern geschwemmt wurde. Quelle: THW Wolfsburg

THW-Sprecher Andreas Bartels dankt im Namen des THW allen arbeitgebenden Betrieben für die Freistellung des Personals für die Katastrophenhilfe. „Wenn alles vorbei ist und wir eine Bilanz ziehen, werden einige vielleicht auch persönlich und namentlich von ihren Erfahrungen berichten“, sagt er. Doch vorerst gibt es noch einiges zu tun.

Von Andrea Müller-Kudelka