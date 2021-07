THW-Kräfte aus Wolfsburg lösen jetzt Teams im Hochwassergebiet ab

Wolfsburg

Das THW aus Wolfsburg ist am Mittwochvormittag zum Einsatz ins Hochwasser-Gebiet ausgerückt. Der technische Zugtrupp mit einem Mannschaftswagen und drei Personen befindet sich laut Sprecher Andreas Bartels auf dem Weg zum Nürburgring, um dort die Führung von Einsätzen zu übernehmen.

„Der Mannschaftstransporter ist mit Funk und Tisch ausgestattet“, erläutert Bartels. Die drei THW-Mitglieder gehören zu den Kräften, die speziell für die Organisation und Führung von Einsätzen in Katastrophengebieten ausgebildet sind. Sie lösen Mitglieder anderer Ortsvereine ab. „Die Ablösung erfolgt in der Regel nach drei bis vier Tagen“, erklärt Bartels. So soll gewährleistet sein, dass die Helfenden selbst nicht irgendwann zu erschöpft und deshalb nicht mehr zu 100 Prozent einsetzbar sind.

Führungsaufgaben und Nachsorge

Mehr als 90 Prozent der aktiven Hilfe-Teams vor Ort bestehen laut Medienangaben aus Ehrenamtlichen. „Das Erlebte selbst zu verarbeiten kommt ja auch noch hinzu“, sagt Bartels, „und erst, wenn man sich in einer Pause mal ausruht, fängt das im Kopf an.“ Ein Einsatz-Nachsorge-Team aus Wolfsburg wird deshalb voraussichtlich morgen nach Nordrhein-Westfalen aufbrechen, um die psychosoziale Betreuung von THW-Kräften zu übernehmen. Das Hochwasser wird nicht nur das THW noch deutlich länger als nur ein paar Tage beschäftigen.

Zwei Räum-Fahrzeuge des THW hatten sich bereits am Donnerstag zum Sammel-Appell in Hannover auf den Weg gemacht, wurden dann aber doch nicht eingesetzt. Ein THW-Team aus Gifhorn ist in Stollberg im Einsatz. Zudem waren in den letzten Tagen DRK-Kräfte der psychosozialen Notfall-Staffel aus Wolfsburg und aus Gifhorn in den Krisengebieten unterwegs.

Von Andrea Müller-Kudelka