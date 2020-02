THG Wolfsburg: Schüler essen vegetarisch fürs Klima

Stadtmitte

„Prima Klima in der Schulmensa – wir sind dabei“ hieß das Motto eines Projektes der Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen, an welchem das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) teilnahm. In der Schulmensa „Elly“ wurden im November die vegetarischen und fleischhaltigen Gerichte gezählt.

Schüler denken über ihr Essverhalten nach

Zuvor bereiteten zwei Klassen Plakate vor, die über die CO2-Problematik, die eng mit der Ernährung in Verbindung steht, informierten. Inhalt: Aufgrund eines zahlreichen Angebotes an Produkten mit wenig CO2, wie Obst und Gemüse, kann man sich bewusst für eine solche Ernährung gegenüber Produkten mit viel CO2, wie Fleisch und Milchprodukten, entscheiden.

Viele Schüler des THG haben daher über ihr Essverhalten nachgedacht und bewusst das vegetarische Menü gewählt. So wurden im Aktionszeitraum Mitte November insgesamt etwa zehn Prozent mehr vegetarische als andere Menüs in der Mensa verkauft.

Bewusstsein für eine gesunde, nachhaltige Ernährung stärken

Das Ziel der Aktion war es nicht nur, den CO2-Ausstoß innerhalb dieser Wochen zu verringern, sondern das Bewusstsein der Schüler für eine gesunde, nachhaltige Ernährung zu stärken, sodass auch außerhalb der Schule weiterhin auf die Ernährung geachtet wird.

„Gerade in den heutigen Zeiten der Klimadebatte ist es notwendig, dass wir insbesondere in unserem direkten Umfeld anfangen, das Klima nachhaltig zu verbessern; und das kann schon bei der Essenswahl beginnen“, berichtet der Mensakontaktlehrer Niels Burmeister.

THG-Aktionswochen kamen gut an bei den Schülern

Zur Freude der Mensaleiterin Luba Klein kamen die Aktionswochen gut bei den Schülern an, weshalb zukünftig in jedem Schulhalbjahr eine vegetarische Woche am THG stattfinden soll. „Da meine Freunde bei der Aktion mitgemacht haben und vegetarische Menüs bestellt haben, wollte ich es auch mal ausprobieren. Ich war überrascht, wie gut das Essen ohne Fleisch schmecken kann, und werde in Zukunft öfter auf Fleisch verzichten", erzählte ein Schüler.

Auch in anderen Bereichen versucht das THG nachhaltig zu handeln. Neben Kursen zu Ernährung und Abfallvermeidung im Wahlpflichtbereich zählt dazu auch die Teilnahme an Fahrradwettbewerben, der Schulacker, welcher durch Schüler betreut wird und „Theos Laden“ mit einem großen Angebot an fairen Produkten.

