Supportkalender: Gründer unterstützt Wolfsburgs Gastronomie und Kultur

Der Wolfsburger Support-Kalender des Amsel Kaffees erscheint in einer Auflage von 2500 Stück und soll Gastronomie-, Event- und Kultureinrichtungen in Wolfsburg unterstützen. Ein Kalender kostet 20 Euro. Die Einnahmen fließen an die Partner zurück, vier Prozent werden an den Serviceclub Round Table 54 Wolfsburg für den Weihnachtspäckchenkonvoi gespendet. Jeder Kalender trägt auf der Rückseite eine Gewinnnummer. Täglich gibt es die Chance, einen Gutschein zu gewinnen. Vom 1. bis 24. Dezember wird täglich eine Gewinnnummer gezogen, die auf www.amsel-kaffee.de bekannt gegeben wird. Die Kalender sind zunächst im Amsel Kaffee sowie im Café Rizzos erhältlich.