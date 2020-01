Wolfsburg

Wenn in der Nacht zum Montag, 3. Februar, eines der größten Sportereignisse der Welt in den USA über die Bühne geht, werden auch viele Wolfsburger mitfiebern. Beim Super Bowl in Miami treten die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs gegeneinander an. Die WAZ gibt einen Überblick, wo Football-Fans in Wolfsburg das Finale der NFL gemeinsam schauen können.

Das Wolfsburger Football-Team Blue Wings lädt am Sonntag wieder zur Super-Bowl-Party ins Irish Pub an der Goethestraße ein. Los geht es um 21 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Spiel wird auf sieben Bildschirmen übertragen.

Super Bowl auf der großen Kinoleinwand

Das Kino Delphin-Palast in der Porschestraße überträgt den 54. Super Bowl auf der großen Leinwand. Der Kick-off erfolgt um 0.30 Uhr deutscher Zeit. „Wir freuen uns sehr, das größte Sportereignis live und in HD bei uns im Kino zeigen zu können“, teilte das Delphin-Kino mit.

Auch das Sausalitos in der nördlichen Porschestraße zeigt das NFL-Finale, die Übertragung in der Cocktailbar beginnt um 22 Uhr. Außerdem läuft der Super Bowl ab 22 Uhr im Hotel Courtyard by Marriott im Allerpark und in der Newman’s Bar im Hotel Ritz-Carlton (ab 19.30 Uhr).

