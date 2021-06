Suche nach dem Leck: B 188 bei Warmenau zum Teil unterspült

Warmenau/Weyhausen

Achtung, ab Dienstag, 29. Juni, wir gebaut: Auf der Bundesstraße 188 bei Warmenau müssen Verkehrsteilnehmer im Bereich der Brücke über die Kleine Aller mit Behinderungen rechnen. Hier ist der Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Wolfsburg unterspült. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag in Wolfenbüttel hin.

Sperrung des rechten Fahrstreifens

Wie die Behörde weiter mitteilte, beginnen die Arbeiten zur Schadensbeseitigung am Dienstag, 29. Juni. Dafür wird der dritte Fahrstreifen (Richtung Wolfsburg ganz rechts) genutzt. Voraussichtlich ab 1. Juli wird dann für drei bis vier Tage auch der zweite rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Wolfsburg voll gesperrt.

Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und besondere Aufmerksamkeit im Bereich der Schadstelle. Laut Sachbearbeiter Michael Peuke ist die Traglast der Straße aktuell nicht gefährdet. Bei einer regulären Überprüfung der Strecke hätten Mitarbeiter der Landesbehörde aber entdeckt, dass es zu einer Unterspülung gekommen ist. Die Ursache wird im Zuge der Arbeiten noch genauer geprüft.

Da es in jüngster Zeit weder Starkregen noch Hochwasserereignisse gegeben hat, gehen die Fachleute davon aus, dass sich bei der Rinne zur Straßenentwässerung irgendwo ein Leck gebildet haben muss. Das habe wahrscheinlich dazu geführt hat, dass immer wieder kleinere Wassermengen austraten. Nach und nach hätten sich so Erosionen des Erdreichs ergeben, als das Wasser sich seinen Weg selbst suchte. Die Aller-Böschung unterhalb der Straße muss jetzt jedenfalls stabilisiert werden.

Von Andrea Müller-Kudelka