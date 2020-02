Sie sind klein, aber pfeilschnell: Mit selbst konstruierten Rennwagen gingen Schüler beim Technologie-Wettbewerb „Formel 1 in der Schule“ an den Start. Im Zeithaus der Autostadt in Wolfsburg traten am Samstag 27 Teams aus Niedersachsen gegeneinander an. Dabei zählte nicht nur Schnelligkeit.