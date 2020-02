Sturmtief „Sabine“: Feuerwehr kämpft mit den Folgen

Wolfsburg

Nach dem Durchzug von Sturmtief Sabine laufen in Wolfsburg die Aufräumarbeiten. Dächer müssen geflickt, Trümmer beseitigt und lose Äste entfernt werden. Der Wind hat inzwischen merklich abgeflaut, trotzdem hat die Feuerwehr noch mit den Nachwehen des Sturms zu tun.

Baum in gefährlicher Schräglage

Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr Groß Brunsrode an der Straße „Am Kirchfeld“ einen Baum sichern, der auf ein Grundstück zu stürzen drohte. „Bei der Ankunft der Einsatzkräfte befand sich der Baum bereits in einer gefährlichen Schräglage“, so Bennet Rebel, Sprecher der Gemeindefeuerwehr Lehre. Mit einer Motorkettensäge fällten und zerkleinerten die sechs Feuerwehrleute den Baum. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Bildergalerie: Schäden der Sturmnacht

Zur Galerie Das Sturmtief Sabine hat Polizei und Feuerwehren in Wolfsburg viele Einsätze beschert. Besonders schlimm wütete der Sturm in Neuhaus.

Auch die Vorsfelder Feuerwehr musste am Montagnachmittag noch einmal ausrücken – an der Teichbreite drohte ein Baum umzukippen und musste gefällt werden. Die Feuerwehr Stadtmitte half mit der Drehleiter aus. Zuletzt war die Einsatzlage für die Vorsfelder Einsatzkräfte laut Sprecher Volkmar Weichert ruhig.

Schwere Schäden in Neuhaus: Dieses Hausdach wurde durch den Sturm komplett abgedeckt. Quelle: privat

„Wir waren mit der Einrichtung von Abschnittsführungsstellen sehr gut vorbereitet und hätten auch eine größere Zahl von Einsätzen koordinieren können“, zieht Sprecher Jürgen Koch von der Feuerwehr Fallersleben Bilanz. Doch davon seien die Fallerslebener verschont geblieben. Am Montagvormittag gab es noch einen Einsatz mit der Drehleiter in Heiligendorf, dort mussten lose Äste aus einem größeren Baum entfernt werden.

Einsatz in großer Höhe: Die Feuerwehr Fallersleben half in Heiligendorf, lose Äste aus einer Baumkrone zu holen. Quelle: Feuerwehr Fallersleben

Abschnittsführungsstellen werden zurückgebaut

Auch laut Stadtbrandmeister Helmut von Hausen gestaltete sich die Lage nach der Sturmnacht weitestgehend ruhig. „Für das, was angekündigt war, ging es verhältnismäßig glimpflich ab“, sagte von Hausen. Die vorsorglich eingerichteten Abschnittsführungsstellen habe die Feuerwehr nicht gebraucht, sie sollen im Laufe des Dienstages wieder zurückgebaut werden.

Neuhaus : Schule geschlossen, Spielplatz gesperrt

In Neuhaus schlug der Sturm deutlich stärker zu als in anderen Regionen Wolfsburgs. Dort fiel der Unterricht in der Grundschulaußenstelle der Käferschule am Dienstag aus, weil das durch umgestürzte Bäume beschädigte Dach repariert werden muss. Die Kinder wurden stattdessen in Reislingen unterrichtet. Das Blechdach eines Mehrfamilienhauses wurde vom Orkan abgedeckt und auf einen Spielplatz geweht. Die Stadt hat den Bereich wegen der schweren Schäden gesperrt.

Feuerwehreinsatz in Neuhaus: Dieser Spielplatz glich nach dem Sturm einem Trümmerfeld. Quelle: privat

„Das Blechdach wurde inzwischen durch die Feuerwehr auf der Grünfläche mit Spanngurten gesichert“, teilte Stadtsprecher Ralf Schmidt mit. Eine Rutsche und eine Bank samt Mülleimer wurden durch umgestürzte Bäume beschädigt. Die Stadt sperrte den Spielplatz an der Burgallee mit Bauzäunen ab. Am Mittwoch soll damit begonnen werden, die Bäume zu beseitigen. Auch der Burgpark Neuhaus bleibt vorerst gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden laut der Stadt noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern

Am Montagnachmittag listete die Stadtverwaltung 38 Einsätze auf, zu denen die Feuerwehren wegen des Sturms alarmiert wurden. „Aktuell sind keine weiteren Sturmeinsätze zu verzeichnen gewesen. Eine Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern“, sagte Schmidt am Dienstag auf Anfrage.

