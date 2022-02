Sturmböen fegen durch Wolfsburg: Umstürzender Baum beschädigt fünf Autos

Wolfsburg

Am Donnerstagabend hat ein kurzer, aber heftiger Sturm erneut mehrere Bäume in Wolfsburg zu Fall gebracht. An der Franz-Liszt-Straße in Fallersleben beschädigte ein Baum gleich fünf Autos auf einmal. In Reislingen musste die Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatz einen Umweg in Kauf nehmen, weil ein heruntergewehtes Dach die Ausfahrt am Feuerwehrhaus blockierte.

Ursache für die Sturmböen war der Durchzug eines schmalen Regenbandes. „Während vor den anderen Sturmtiefs hinreichend gewarnt worden war, kamen die Einsätze gestern Abend doch sehr überraschend“, so Daniel Lieske, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr in Wolfsburg.

Landwirte unterstützen Feuerwehr Reislingen mit Treckern

Um 19.05 Uhr rückten Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehr Stadtmitte aus, weil die Brandmeldeanlage im Klinikum anschlug. Die Ortsfeuerwehr Vorsfelde musste an der Friedrich-Ebert-Straße einen Baum von der Fahrbahn räumen. Auch am Berliner Ring hatten Windböen Äste auf die Straße gedrückt, die mit der Drehleiter geräumt wurden.

Berliner Ring: Hier hatten Windböen Äste auf die Straße gedrückt. Quelle: Feuerwehr Vorsfelde

An der Sandkrugstraße in Reislingen riss der Sturm gleich vier Bäume um. „Dort musste die Straße für eine Stunde gesperrt werden“, so Lieske. Die Polizei und die Ortsfeuerwehr Reislingen waren im Einsatz und zersägten die Baumstämme. Zwei Landwirte unterstützten die Räumarbeiten mit Treckern.

Heruntergewehtes Dach blockiert Ausfahrt der Feuerwehr

In Reislingen erwischte der Sturm die Feuerwehrleute selbst auf dem Weg zum Einsatz: Böen rissen die Dachfolie von einer Scheune, welche dann die Straße Zum Wiesengarten blockierte. Die Einsatzkräfte nutzten einen Fußweg hinter dem Feuerwehrhaus, um schließlich über das angrenzende Neubaugebiet auszurücken.

Gefahr in den Wäldern ist noch nicht gebannt

In den Wolfsburger Wäldern laufen währenddessen die Aufräumarbeiten nach den Sturmtiefs Ylenia, Zeynep und Antonia weiter. „Wir sind aktuell dabei, uns einen Überblick über das Ausmaß der Schäden in den Wäldern zu verschaffen“, erklärt Andreas Baderschneider vom für Wolfsburg zuständigen Forstamt Wolfenbüttel . Nach wie vor sei die Gefahr des Herabstürzens abgerissener Äste sowie des Umstürzens ganzer Bäume aufgrund der aufgeweichten Böden sehr groß. Das Forstamt warnt daher vor dem Betreten der Wälder.

Von Christian Opel