Wolfsburg

Zwei kaputte Autos, ein beschädigtes Dach und eine junge Frau, die mit dem Schrecken davon kam: Das ist die Bilanz von Spuren Sturmtief Ignatz, als das Unwetter über Wolfsburg hinwegfegte. Vier umgestürzte Bäume verursachten die Schäden – und Einsätze für die Wolfsburger Feuerwehren.

Am Donnerstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr in Heiligendorf alarmiert. Ein Baum war gegen ein Haus gestürzt und hing nun über dem Fußgängerweg zwischen Rosemeyerstraße und Talstraße. Dabei beschädigte er ein Dach und den Balkon eines Wohnhauses. Der Bewohner schaute währenddessen fern – erst als die Feuerwehr bei ihm klingelte, bemerkte er den Schaden. Mit Ketten- und Handsägen schnitten die 16 Feuerwehrleute den Baum in Stücke und räumten ihn beiseite. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Fußgängerweg zwischen Rosemeyerstraße und Talstraße: Der Baum beschädigte Dach und Balkon eines Wohnhauses. Quelle: Sebastian Gradke

Auch die Freiwilligen Feuerwehren in Warmenau und in der Stadtmitte rückten am Donnerstag aus. Gegen sieben Uhr morgens räumten neun Freiwillige Feuerwehrleute aus der Stadtmitte am Hochring einen Baum von der Straße. In Warmenau musste die Freiwillige Feuerwehr ebenfalls einen umgestürzten Baum von einer Straße beseitigen.

Großes Glück hatte eine junge Frau in der Straße Eichelkamp beim Hochring: Als sie gerade aus ihrem Ford Ka stieg, krachte ein Baum direkt neben ihr auf den Wagen. Sie selbst wurde von einem Ast am Kopf getroffen. Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg rückte an, ein Krankenwagen brachte die Fahrerin vorsorglich ins Krankenhaus.

Mit 16 Feuerwehrleuten im Einsatz: Die Einsatzkräfte entfernten den Baum mit Kreis- und Motorsägen. Quelle: Sebastian Gradke

Glück hätten die Wolfsburger bei diesem Sturm allgemein gehabt, meint Sebastian Gradke, Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf: „Da die Bäume noch Blätter tragen, hätte es auch schlimmer ausgehen können.“

Lesen Sie auch: Sturmbilanz für Wolfsburg: Baum fällt auf Auto, 20-Jährige von Ast getroffen

Denn, so erklärt Gradke weiter: Bei starkem Wind wirken die Blätter wie Segel, so dass Bäume schneller umstürzen oder Äste abbrechen können. Besonders wenn der Boden von starkem Regen aufgeweicht sei, könne das zur Gefahr werden. Mit vier umgestürzten Bäumen sei es dieses Mal sehr glimpflich verlaufen: „Da haben wir hier schon ganz andere Sturmlagen erlebt.“

Von Niklas Jan Engelking