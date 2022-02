Orkan „Ylenia“ hat den Schienenverkehr lahmgelegt – enno meldet durch den Sturm Zugausfälle bis in den Samstag hinein. In Wolfsburg fällt die Schule aus. Dächer wurden abgerissen. Die Feuerwehren in Wolfsburg verzeichnen bis jetzt 25 Einsätze. Alle aktuellen News zum Sturm gibt es hier.