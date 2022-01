Wolfsburg

Sturmtief „Nadia“ fegte auch über Wolfsburg hinweg und richtete im gesamten Stadtgebiet Schäden an. Besonders schlimm traf es Anwohner am Steimker Berg: Eine gewaltige Buche krachte auf ein Wohnhaus, zertrümmerte eine Scheibe und riss ein Vordach ab. Verletzt wurde niemand.

Von Samstagabend bis Sonntagvormittag zählte die Feuerwehr in Wolfsburg neun Einsätze. „Alle ohne Personenschaden – darüber können wir froh sein“, sagt Matthias van der Wall, Leiter der Feuerwehr-Leitstelle. In Hattorf stürzte in der Nacht zu Sonntag ein Baum auf ein parkendes Auto – auch hier wurde niemand verletzt. „Man kann sagen: Wir sind bisher mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagt van der Wall.

Steimker Berg: Entwurzelte Buche traf ein Haus

Für die Bewohner eines Wohnhauses im Buchenpfad am Steimker Berg endete die Sturmnacht am Sonntagmorgen um 7 Uhr jäh: Der Wind entwurzelte eine gewaltige Buche, die auf einen zweiten Baum stürzte und dann mit ordentlichem Getöse das Haus traf. „Das Krachen war richtig laut, wir haben uns sehr erschreckt“, sagt Anwohner Christoph Reinecke. Es wurde zwar niemand verletzt, aber eine Glasscheibe und ein Vordach gingen zu Bruch. „Es hätte viel schlimmer ausgehen können“, sagt Mirko De Stefano, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Stadtmitte. Dass die Buche gegen einen zweite Baum fiel, dürfte Glück im Unglück gewesen sein: Der zweite Baum bremste die entwurzelte Buche wohl etwas ab und verhinderte, dass sie in Gänze das Gebäude traf.

Der Sturm entwurzelte diese Buche am Steimker Berg. Quelle: Britta Schulze

Teile des Baums fielen auf ein Wohnhaus – eine Scheibe wurde zerstört. Quelle: Britta Schulze

Feuerwehr Stadtmitte war drei Stunden lang im Einsatz

Mit zwei Motorsägen zerschnitten die neun Einsatzkräfte der Feuerwehr Stadtmitte den Baum. „Einen ganzen Baum im Vorgarten – das hat man ja auch nicht alle Tage“, meint Anwohner Reinecke. Für die eifrig arbeitenden Feuerwehrmänner, die rund drei Stunden lang im Einsatz waren, gab es heißen Kaffee. Die Wehr Stadtmitte hatte bis zum Sonntagvormittag drei Sturmeinsätze.

In der Heinrich-Nordhoff-Straße hat „Nadia“ das große Corona-Testzelt auf dem VW-Parkplatz gegenüber von Burger King zerledert: Ein kleines Vorzelt zerstörte der Sturm gänzlich, im großen Hauptzelt riss der Wind das Gestänge ab und richteten großen Schaden an.

Der Wind zerstörte das Corona-Testzelt an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Es ist jetzt erstmal außer Betrieb. Quelle: Britta Schulze

Das Testzelt wird die nächsten Tage außer Betrieb sein, aber die Teststation genau gegenüber mit Drive-Inn ist geöffnet.

