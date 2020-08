Springende Motorräder, seitlich fahrende Autos, ein Stunt durch eine brennende Wand und noch viel mehr Spektakuläres bekamen die Besucher am Sonntag bei der Stunt-Show Frankelli auf dem Metro-Parkplatz in Warmenau/ Wolfsburg zu sehen. Und am Schluss traten dann auch die Publikumslieblinge auf.