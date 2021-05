Wolfsburg

DieCorona-Lockerungen, die ab Montag, 10. Mai, in Niedersachsen in Kraft treten, kommen bei Wolfsburger Vertretern von Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie gut an. Vorerst wird sich an der Situation vor Ort jedoch wenig ändern: Die Erleichterungen gelten erst bei einer Inzidenz unter 100. Davon ist Wolfsburg noch ein gutes Stück entfernt. Immerhin: Ab Freitag ist wahrscheinlich wieder Einkaufen mit Termin („Terminshopping“) erlaubt.

Wer shoppen will, braucht einen negativen Corona-Test

„Click & Meet“ ist bundesweit dann möglich, wenn die Inzidenz in einer Stadt oder einem Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 150 bleibt. In Wolfsburg ist das jetzt der Fall. Ab Freitag dürfen daher alle Geschäfte vom Schuhladen bis zum Baumarkt wieder für Kunden mit Termin öffnen. Voraussetzung ist, dass die Inzidenz nicht wieder deutlich steigt. Wer shoppen will, braucht zudem einen negativen Corona-Test. Der darf maximal 24 Stunden alt sein.

Marvin Schaber, Center-Manager der City-Galerie, sagt mit Blick auf die Inzidenz: „Auf die magischen letzten Stunden kommt es an.“ Er geht davon aus, dass die Shops nicht alle bereits am Freitag öffnen werden, sondern „Step-by-Step“. Bei aller Vorfreude betont der Schaber aber auch: „Terminshopping ersetzt das normale Einkaufen nicht.“

Die meisten Shops wollen für das Terminshopping öffnen

In den Designer Outlets laufen die Vorbereitungen fürs „Click & Meet“ laut Center-Manager Michael Ernst ebenfalls „auf Hochtouren“. „Mein Telefon läuft heiß“, berichtet Ernst und lacht. Er kündigt an: „Bis auf die Gastronomie wird ein Großteil der Shops dabei sein.“ Welcher Laden wann öffnet, will das Center rechtzeitig auf seiner Website und in den sozialen Medien veröffentlichen. Ganz uneingeschränkt ist Ernst Vorfreude aufgrund der Test- und Terminpflicht nicht: „Natürlich freuen wir uns auf jegliche Option, um Umsätze zu generieren. Aber die Hürde ist jetzt nochmals größer.“

Weitere Lockerungen sind in Wolfsburg erst zu erwarten, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 bleibt. Für diesen Fall sollen in Niedersachsen ab Montag zahlreiche Erleichterungen gelten: Der Einzelhandel soll für Geimpfte, negativ Getestete und Genesene wieder ohne Termin öffnen, ebenso wie die Außengastronomie und Hotels. Wie die Regeln im Detail aussehen, wird erst nach Veröffentlichung der neuen Verordnung klar sein.

So will Niedersachsen öffnen Niedersachsen plant ab dem 10. Mai weitreichende Lockerungen für Kommunen mit einer Inzidenz von unter 100. Das ist für Einzelhandel, Gastronomie und Hotels geplant: Der Einzelhandel soll wieder für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete öffnen. Terminvereinbarungen sind nicht mehr notwendig. In den Läden gelten weiterhin Zugangsbeschränkungen und Hygienekonzepte. Restaurants dürfen wieder öffnen, vorerst allerdings nur im Außenbereich. Außerdem ist ein Impfnachweis oder ein negativer Test notwendig. Die Innengastronomie soll in zwei Wochen folgen. Touristische Übernachtungen in Hotels, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen sollen für voraussichtlich drei Wochen nur für Personen aus Niedersachsen erlaubt sein. Außerdem müssen Gäste einen negativen Schnelltest oder einen Impfnachweis vorlegen.

Ernst, der Vorstandsmitglied im Verein City, Marketing und Tourismus ist, freuen die Pläne des Landes: „Das ist absolut sinnvoll. Wir begrüßen das sehr, auch wegen der Außengastronomie und der Hotels. Das ist für Wolfsburg als touristischen Standort wichtig.“

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sieht es ähnlich: „Die von der Landesregierung angekündigten Lockerungen eröffnen eine sehr wichtige und dringend notwendige Perspektive für den stationären Einzelhandel, die Gastronomie und touristische Betriebe“, freuen sich die Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann. Beide heben hervor, dass sich Wolfsburgs „breite Teststrategie“ zuletzt weiter verbessert habe. Sie soll gemeinsam mit der „PassGo“-App die Basis für Öffnungen sein. Mittlerweile gibt es 23 zertifizierte Teststationen, vier weitere befinden sich im Aufbau.

Wolfsburger Gastronomen und Einzelhändler können nicht sicher planen

Die City-Galerie sei insbesondere wegen des Testzentrums gut auf Lockerungen vorbereitet, meint Center-Manager Schaber. Die Entscheidung des Landes hält er für „das richtige Signal“. Schaber betont: „Es muss jetzt etwas passieren.“ Gleichzeitig sei es aber nicht ungefährlich, dass die neuen Regeln an eine Inzidenz unter 100 gekoppelt sind: „Es darf nicht passieren, dass wir in ein dauerhaftes Öffnen und Schließen kommen.“

Das Testzentrum in der City-Galerie: Hier können Besucher vor dem Einkauf überprüfen, ob sie mit dem Coronavirus infiziert sind. Quelle: Roland Hermstein

Aus diesem Grund sieht Melanie Perricone, Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, die niedersächsischen Pläne ebenfalls kritisch: „Auf-zu-auf-zu, bei dieser Situation bleibt es.“ Für Gastronomen und insbesondere Hoteliers fehle weiterhin Planungssicherheit. Bevor Wolfsburg nicht fünf Tage lang unter der kritischen Marke von 100 bleibt, müssen die Hotels ihre Gäste nach Helmstedt oder Gifhorn schicken – dort ist die Inzidenz momentan entsprechend niedrig. Perricone sagt trotz allem aber auch: „Die Lockerungen sind der richtige Weg.“

