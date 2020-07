Zwei Studien unter dem Motto „Sichere Kita“ sollen die Rückkehr zum Regelbetrieb in den Wolfsburger Kitas begleiten:

Eine sozial-empirische Studie soll Erfahrungen von Eltern, Kindern und Erzieher während des Lockdowns und der Wiedereröffnung von Kitas und Schulen sammeln. Freiwillige können ab Montag, 13. Juli, telefonisch oder per Videokonferenz befragt werden. Anmeldungen sind möglich über die Kita-Leitung oder per E-Mail an jagoda.motowidlo@stadt.wolfsburg.de an die Stabstelle Familie der Stadt Wolfsburg. Die Befragung führen Forschende der Uni Bayreuth durch.

Eine medizinische Begleitung soll klären, welche Rolle Kinder bei der Verbreitung von Covid 19 spielen und wie gefährdet Eltern und Erzieher sind. Dafür können Eltern Symptome in ein „Elternbüchlein“ eintragen. Bei Hinweisen auf eine Infektion können sich Eltern an den Kinderarzt oder montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr bei einer Hotline unter Tel. 05361 – 28 51 51 ärztliche Beratung einholen. Bei einem begründeten Verdacht werden Kinder über das Gesundheitsamt der Stadt auf Covid 19 getestet. Das Ergebnis soll binnen zweier Tage vorliegen. Die Zahlen sollen anonymisiert an die Uni Bayreuth übermittelt werden.