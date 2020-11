Wolfsburg

Mit seinem Umnutzungsvorschlag für die denkmalgeschützte Heilig-Geist-Kirche in Wolfsburg hat ein Architekturstudent der Technischen Universität ( TU) Braunschweig beim Ideenwettbewerb „ Wolfsburg Award for urban vision“ den ersten Platz belegt. Marlon Hecher hatte die Idee, den Kirchenraum zum flexibel nutzbaren Stadtteilzentrum umzugestalten. „ Hecher hat sich intensiv und feinfühlig mit dem Ensemble aus Kita, Gemeindehaus und Kirche auseinandergesetzt“, lobte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Auf Schienen rollbare Möbel erlauben eine flexible Nutzung je nach Bedürfnissen der Stadtteilbewohner

In Hechers Entwurf „ Aalto Forum“ werden die Kirchenbänke entfernt und ein neuer Bodenbelag eingebracht, in dem ein Schienensystem eingearbeitet ist. Darauf lassen sich rollbare Möbel wie Tische, Regale, Garderobe oder auch Kletterinsel und Theke flexibel anordnen. Damit könnte das vom Architekten Alvar Aalto entworfene Gebäude von den Bewohnern des Stadtteils unterschiedlich genutzt werden, etwa als Markthalle oder als Treffpunkt. Abends könnte der freie Grundriss für Konzerte, Lesungen oder Tagungen dienen. Die Vermietung in den Abendstunden soll die Nutzung als Gemeinschaftsraum am Tage refinanzieren.

„Wolfsburg Award for urban vision 2020“: Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide (l.) mit Gewinner Marlon Hecher von der TU Braunschweig. Quelle: Roland Hermstein

„Es wirkte so, als brauche das Viertel wieder einen Raum für soziale Aktivitäten“, sagte der 26-jährige. Die Frage sei gewesen, wie man den Raum dafür aktivieren könne, ohne die beeindruckende Architektur zu zerstören. Die Jury lobte, dass der Entwurf nicht versuche, eine völlig neue Nutzung für das Gebäude zu finden, sondern den Raum als Treffpunkt und Versammlungsort für die Menschen im Quartier halte und neu definiere.

Drei Anerkennungspreise für Festival, virtuelle Kunst und Konzept für mehr Grünräume

Insgesamt reichten 35 Studierende von elf Hochschulen, darunter auch aus Belgien, 26 Arbeiten ein. Neben dem mit 2500 Euro nominierten Hauptpreis vergab die Jury drei Anerkennungen. Dazu gehörte das „Urbanity Festival“ von Anaïs Mane Mendy von der belgischen Universität Mons. Variabel nutzbare Module sollen zunächst in den Stadtteilen gestaltet werden und als turmartige Skulptur im Stadtzentrum die Vielfalt der Ortsteile deutlich machen.

Eine weitere Anerkennung ging an Mohammad Reza Abdollahi Bidhendi vom Institute of Media and Design der TU Braunschweig für die Idee einer mittels Virtual-Reality-Brille erlebbaren Installation am Robert-Koch-Platz im Handwerkerviertel. Eine gleichwertige Anerkennung erhielt Esha Kundu von der Hochschule Anhalt für ihre Arbeit „Resilient City as a Climate Garden“, welche die Weiterentwicklung der Grünräume der Stadt Wolfsburg unter ökologischen Aspekten betrachtet. „Ein wichtiges Thema, welches wir derzeit auch bei der Stadtentwicklung diskutieren“, sagte Hirschheide.

Erste Anerkennung: Die Jury lobte die Idee von Anaïs Mane Mendy für das Urbanity Festival. Angeordnet in einer turmartigen Struktur sollen modulare Einzelelemente die Wolfsburger Ortsteile im Stadtzentrum repräsentieren. Quelle: Anaïs Mane Mendy

Der Wolfsburg Award gibt weder ein Planungsgebiet noch eine konkrete Aufgabenstellung vor. „Die vielen unterschiedlichen Disziplinen und Ansätze zu vergleichen, ist immer wieder eine Herausforderung für die Jury, aber genau das macht den Wettbewerb so einzigartig“, sagte die diesjährige Juryvorsitzende Architektin Ingrid Spengler. Die prämierten Arbeiten sind noch bis zum 9. Dezember im Schaufenster des Alvar-Aalto-Kulturhauses am Rathausplatz zu sehen.

Von Christian Opel