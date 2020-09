Wolfsburg

Home-Office und Home-Schooling – während Corona haben viele Wolfsburger mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht und damit auch mehr Strom verbraucht. Die LSW verschickt in diesen Tagen die Jahresabrechnungen an rund 80 000 Kunden. Die Abrechnung erfasst den Zeitraum 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020. Wie sich Corona auf die Stromrechnung auswirkt und was sich für LSW-Kunden aufgrund der Pandemie ändert, erklärt Birgit Wiechert, Sprecherin der LSW.

Corona: Hygienevorschriften verzögerten Ablesezeitraum

Hygieneregeln und der Schutz von Kunden und Mitarbeitern: Corona hat auch bei den Stadtwerken für Änderungen im Geschäftsablauf gesorgt. „Wir müssen zum Zählerablesen in die Häuser“, sagt Wiechert, doch wegen Corona habe sich der Zeitpunkt der Ablesung verschoben. Und das hat eine Änderung des Abrechnungszeitraumes zur Folge. Normalerweise werden die Zähler Ende Juli bis Anfang August abgelesen. In diesem Jahr erfolgte die Erfassung der Zählerstände jedoch mit einmonatiger Verspätung. Deshalb verändern sich auch die künftigen monatlichen Abschlagszahlungen: Diese fallen höher aus.

Infos zur Verbrauchs-Abrechnung Abschlagsänderungen sind online auf der Homepage www.lsw.de/mein-lsw und auch telefonisch unter der zusätzlichen Servicenummer (05361) 18 93 618 möglich. Laut LSW kommt es in den ersten Wochen nach der Rechnungsverteilung zu vermehrten Kundenanfragen. Die LSW bittet ihre Kunden, möglichst von persönlichen Besuchen im Kundenzentrum abzusehen. Aufgrund von Hygienemaßnahmen sei nur eine geringere Anzahl von Kunden im Kundenzentrum zugelassen. Auch längere Wartezeiten außerhalb des Gebäudes sind nicht auszuschließen. Bei Fragen können sich Kunden unter (05361) 18 93 600, montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, an die LSW wenden oder eine E-Mail an service@lsw.de schreiben. Die zum 1. Juli 2020 geltende temporäre Senkung der Umsatzsteuer ist in den neu ermittelten Abschlägen bereits berücksichtigt. Weitere wichtige allgemeine Informationen sind jeder Jahresrechnung beigefügt.

Der Hintergrund: Der erste Abschlag wird erst am 30. September fällig, nicht wie bisher im August „Somit verringert sich die Anzahl der Abschläge bis Juni 2021 von elf auf zehn Abschläge“, erklärt Wiechert. Das hat zur Folge, dass die einzelnen Abschläge ansteigen, auch bei unverändertem Verbrauch. Allerdings können Kunden ihren Abschlag auch herunterstufen. Die LSW rät davon jedoch ab. Die Konsequenz kann dann eine höhere Nachzahlung in der Jahresrechnung 2021 sein.

Corona ließ Verbrauch in den Haushalten steigen

Aufgrund von Corona ist es auch möglich, dass der Verbrauch an Wasser und Strom in einigen Haushalten gestiegen ist – zumindest im privaten Bereich. Kurzarbeit, Home-Office und Schüler, die im Kinderzimmer statt im Klassenraum gelernt haben, lassen den Verbrauch und somit die Stromrechnung steigen. „Der künftige Abschlag könnte deshalb bis neun zu neun Prozent höher ausfallen“, sagt die LSW-Sprecherin.

