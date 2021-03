Strengere Regeln wegen zu vielen Infektionen: Das gilt jetzt in Wolfsburg

Wolfsburg

Zurück auf Anfang – oder zumindest auf Anfang März 2021. Wegen der stagnierend hohen Covid-19-Infektionsrate in Wolfsburg gelten wieder strengere Regeln. Daran halten sollten sich alle eigentlich ab sofort. Aus rechtlicher Sicht dürfen die Regelungen aber offiziell erst am Dienstag in Kraft treten und auch dann erst können Verstöße geahndet werden. Denn erst einmal muss jeder und jede zumindest die Chance gehabt haben, sich zu informieren – zum Beispiel hier. Die WAZ listet auf, was erlaubt und was verboten ist.

Private Kontakte: Jeder Haushalt darf nur Besuch von einer Person empfangen. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Kinder im Alter unter 6 Jahren werden nicht gezählt, damit zumindest eine Betreuungsperson auch dabei bleiben kann.

Einzelhandel: Click & Meet darf nicht mehr angeboten werden – die Kunden dürfen also die Geschäfte nicht betreten. Die Abholung von telefonisch bestellten Waren an der Tür (Click & Collect) bleibt weiterhin möglich. Auch Lebensmittelgeschäfte und Apotheken bleiben, genau wie Anfang März, geöffnet.

Hotels, Handwerk und Dienstleistungen: Die Bewirtung von Gästen in Hotels (nur Geschäftsreisende) muss wieder in den Zimmern erfolgen, Speisesäle werden gesperrt. Körpernahe Dienstleistungen (Friseur, Kosmetik) dürfen mit Maske weiterhin durchgeführt werden. Auch der Besuch von Handwerkern im Haus (zum Beispiel bei Reparaturen oder bei Bemusterungen für einen geplanten Ausbau) oder die Anprobe individuell hergestellter oder geänderter Kleidung ist zulässig.

Stadtbibliothek Wolfsburg: Büchereien bleiben trotz Hochinzidenz geöffnet – für eine stark begrenzte Zahl von Gästen mit Abstand und Mundschutz. Quelle: Roland Hermstein

Kultur und Freizeit: Geöffnet bleiben dürfen Bibliotheken, Zoos und Tierparks sowie botanische Gärten – Besuche sind hier allerdings weiterhin nur nach Terminabsprache möglich. Es gelten Einschränkungen bei der Anzahl der Gäste. Andere Kultur-Einrichtungen dürfen nicht einmal Termine für Besucher vergeben – die Museen, Kinos und Konzerthallen sind und bleiben also zu.

Sport: Jugendtraining in Gruppen ist nicht mehr möglich. Erlaubt ist Individualsport zu zweit oder zusammen mit Personen des eigenen Haushalts. Das gilt für öffentliche und auch für private Sportanlagen – Vereine dürfen demnach ihre eigenen Räume für einzelne Familien nach Anmeldung weiterhin zur Verfügung stellen.

Kindergärten und Schulen: Der eingeschränkte Regelbetrieb bleibt in den Kindertagesstätten, in denen es keine reguläre Osterferien-Schließzeit gibt, erhalten. Zur Sicherheit werden aber jetzt dort täglich freiwillige Corona-Schnelltests angeboten. Für die Schulen ist momentan keine Neuregelung notwendig, da sie sowieso geschlossen sind – die Hoffnung ist, dass die Inzidenz-Zahl über die Osterferien wieder sinkt.

Von der Redaktion