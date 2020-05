Handfester Freundinnen-Zoff vor Wolfsburger Disko landet vor Gericht

Wolfsburg

Sie soll ihre ehemalige Klassenkameradin im Streit an den Haaren gezogen haben und ihr einen Becher mit einem alkoholischen Getränk ins Gesicht geschüttet haben. Deshalb stand eine 21-Jährige vor dem Wolfsburger Amtsgericht. Ihr wurde vorgeworfen eine Person misshandelt oder körperlich geschädigt zu haben. Laut dem Attest eines Arztes hatte das Opfer eine Platzwunde erlitten sowie ein Hämatom an der Schläfe. Die Geschädigte litt zudem nach dem Vorfall im August 2019 unter einer Augenreizung. Sie trat an diesem Tag als Zeugin vor Gericht auf.

Wolfsburgerin: Es war nicht meine Absicht

Angeklagte und Geschädigte, die sich aus ihrer Schulzeit kennen, gerieten vor der Tür einer Diskothek in der Wolfsburger Innenstadt in einen Streit. Dabei habe die Geschädigte die Angeklagte beschimpft, wie die 21-Jährige berichtet. „Es war unangebracht von ihr, mich so bloß zustellen. Mir ist die Hutschnur geplatzt“, berichtet die Angeklagte. Dann habe sie das Opfer an den Haaren gezogen und einen Becher samt Inhalt in Richtung der Geschädigten geworfen. Ob sich das Opfer gewehrt habe, daran konnte sich die Wolfsburgerin nicht erinnern. Allerdings, so betonte sie mehrfach, sei es nicht ihre Absicht gewesen, den Becher in das Gesicht zu werfen. Ob sie denn zu diesen Zeitpunkt alkoholisiert gewesen sei, fragte die Richterin. „Ja, ich habe getrunken, aber nicht viel. Ich war nicht besoffen, eher angeheitert“, berichtete die Angeklagte.

Anzeige

Angeklagte nahm kurz vor Verhandlung Kontakt zur Geschädigten auf

Ob sie denn „leichter mal austicke“ fragte die Richterin im Amtsgericht. Die Angeklagte bejahte diese Frage zurückhaltend und betonte, dass sie sich noch nie etwas zu Schulden habe kommen lassen. „So ganz stimmt das nicht“, entgegnet die Richterin und beruft sich auf zwei Einträge im Strafregister aus den Jahren 2013 und 2014. Allerdings, so die Richterin sei das damalige Verfahren im Jahr 2013 wegen Diebstahls geringwertiger Sachen eingestellt worden. Ein zweites Verfahren von 2014 wegen Körperverletzung wurde nicht weiter verfolgt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Opfer: Ich möchte in Ruhe gelassen werden

Angeklagte und Geschädigte trafen in der Diskothek in den vergangenen Jahren mehrmals aufeinander. „Ich möchte, dass ich in Ruhe gelassen werde“, sagte die Geschädigte in der Verhandlung. „Das haben sie zu akzeptieren“, so die Richterin mit Blick zur Angeklagten. Sie selbst wolle ja auch keinen Stress mehr, beteuerte die 21-Jährige. Mehrfach betonte die Angeklagte während der Verhandlung, dass sie den Vorfall bedauere. „Es tut mir leid, ich habe mich auch gleich entschuldigt“, berichtet sie. Eine Woche vor der Verhandlung nahm sie erneut Kontakt zu der Geschädigten über soziale Medien auf und beabsichtigte, sich zu entschuldigen.

Auf die Vernehmung zwei weiterer Zeugen verzichtete die Richterin. Das Verfahren wurde eingestellt, maßgebend war in diesem Fall das Jugendrecht. Als Auflage muss die Angeklagte an Beratungsgesprächen bei „Streetlife“, dem städtischen Fachdienst für Kriminalprävention, teilnehmen.

Lesen Sie auch

Von Nina Schacht