Streit um Hilfen für Wolfsburgs Schullandheim im Harz

Wolfsburg

Der PUG-Politiker Velten Huhnholz greift die Wolfsburger SPD-Landtagsabgeordnete und Ratsfrau Immacolata Glosemeyer scharf an: Einerseits stimme sie dem Verkauf des städtischen Schullandheims in St. Andreasberg im Rat der Stadt zu, andererseits lasse sie sich für ein Landes-Hilfspaket „feiern“, von dem das Schullandheim direkt profitieren könne. Glosemeyer weist die Kritik zurück: „Das eine hat mit dem anderen doch gar nichts zu tun!“

Stadt will Schullandheim verkaufen

Darum geht es: Der Rat der Stadt hat mit Mehrheit von SPD und CDU einen Sparhaushalt beschlossen, einer der Punkte: Die Stadt soll kein Geld mehr fürs Schullandheim zur Verfügung stellen und den Vertrag mit den Pächtern Ende April 2021 auslaufen lassen. „Mittelfristig sollen Kosten in Höhe von 56 000 Euro eingespart werden“, erklärt Velten Huhnholz.

Von der Immobilie solle sich die Stadt mittelfristig trennen. Als Grund werden angeblich hohe Sanierungskosten genannt. Für Huhnholz ist beides nicht nachvollziehbar, denn: „Erstens zahlt das Pächterpaar 12 000 Euro Pacht pro Jahr an die Stadt – das sind mittelfristig 60 000 Euro. Sparen will die Stadt 56 000 Euro.“ Diese Rechnung passe nicht.

Velten Huhnholz sieht keinen Sanierungsbedarf

Zweitens existiere überhaupt kein Sanierungsbedarf: „Ich habe mir das Gebäude selbst vor kurzem angeschaut – es ist in einem Top-Zustand.“ Außerdem sei das Schullandheim für 2020 ausgebucht gewesen – dann kam Corona. Für Huhnholz steckt in der Krise aber auch eine Chance: „Fernreisen sind nicht möglich, der Harz wird für Urlauber topaktuell. Und damit auch unser Schullandheim. Man muss es erhalten statt verkaufen!“ Genau das fordere die PUG in einem Ratsantrag.

Sein Vorwurf in Richtung Glosemeyer: Sie könne nicht einerseits auf städtischer dem Verkauf des Schullandheims zustimmen und auf Landesebene eine finanzielle Förderung der Einrichtung fordern.

Für Glosemeyer sind das „zwei Paar Schuhe“, denn: Durch die Corona-Krise sei das Schullandheim unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten – wie andere Jugend- und Familieneinrichtungen auch. Das Pächterpaar in St. Andreasberg denkt übers „Aufhören“ nach. „Ihnen wollen wir auf Landesebene durch ein Sonderprogramm helfen, weil wir sie erhalten wollen. Auch das Schullandheim der Stadt Wolfsburg kann Fördergelder beantragen – wie andere Einrichtungen auch.“

Glosemeyer sieht kein „Ende“ des Schullandheims

Aber das ändere nichts an der städtischen Haushaltslage. Früher oder später müsse die Stadt in die Sanierung des Heims investieren – und sei gleichzeitig gezwungen, massiv zu sparen. Deshalb sei es aus städtischer Sicht richtig, sich von der Einrichtung im Harz zu trennen. Ein neuer Eigentümer, so Glosemeyer, könne das Schullandheim doch weiterführen. Ein Verkauf bedeute ja nicht automatisch sein Ende.

Von Carsten Bischof