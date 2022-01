Wolfsburg

Wie geht es weiter mit der A 39? Ist der Weiterbau nachhaltig sinnvoll? Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Frank Bsirske ist dagegen – und bekommt breite Unterstützung von seiner Parteibasis in Wolfsburg und Gifhorn. Die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg ist hingegen weiterhin überzeugt von der Notwendigkeit, ebenso wie die Bundestagsabgeordneten Hubertus Heil (Peine) und Falko Mohrs (Wolfsburg) von der SPD.

Gemeinsam gegen den Autobahnbau: MdB Frank Bsirske und MdL Imke Byl (Bündnis 90/Die Grünen). Quelle: Britta Schulze/Sonja Wurtscheid

Bsirske spricht sich stattdessen für Ausbau der B 4 aus

Die SPD-MdBs hatten sich per Pressemitteilung gemeinsam mit Landrat Tobias Heilmann und dem Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs aus Gifhorn dafür ausgesprochen, das unmittelbar bevorstehende Planfeststellungsverfahren für den Ausbau-Bereich zwischen Wolfsburg und Ehra sowie die spätere Weiterführung von Ehra nach Wittingen voranzutreiben. Frank Bsirske und die Gifhorner Landtagsabgeordneten Imke Byl aber halten dagegen – und weisen darauf hin, dass ein Beschluss im Bund von der Zustimmung der Grünen in der Ampel-Regierung abhängt. Bsirske sagt: „Anderthalb bis zwei Milliarden Euro in den Lückenschluss der A39 zu stecken, wenn es mit dem Ausbau der B4 inklusive Ortsumgehungen eine Alternative gibt, die ökologischer, viel viel kostengünstiger und zugleich für die Menschen entlang der Strecke entlastender ist, käme einem Schildbürgerstreich gleich.“ Imke Byl ergänzt: „In Zeiten von Klimakrise und maroder Infrastruktur muss Erhalt vor Neubau gehen.“

Stehen kritisch zum Weiterbau: Ratsfraktionsvorsitzender Frank Richter, Sprecher des Kreisvorstands Axel Bosse und BUND-Vorsitzender Christian Schreiter. Quelle: Die Grünen/Hermstein/privat

Zustimmung erhalten die beiden auch aus Wolfsburg. Der Grünen-Ratsfraktionssprecher Frank Richter, Mitglied der Task-Force-Verkehr, ist sich sicher: „Der Ausbau der B4 würde nur die Hälfte kosten und die Fläche besser erschließen.“ Axel Bosse, Sprecher des Kreisverbands, meint: „Eine zweite Nord-Süd-Autobahn parallel zur A14 zu bauen wäre Irrsinn.“ Christian Schreiter, Ortsratsmitglied der Grünen in Hattorf-Heiligendorf sowie Vorsitzender des BUND in Wolfsburg, sieht es ähnlich: „Es handelt sich um eine der letzten noch nicht zerschnittenen Landschaften – das wäre eine Katastrophe.“ Jahrzehntealte Pläne aus der Schublade zu holen, ohne zu gucken, was sich durch Klimawandel und Homeoffice verändert hat, wäre aus seiner Sicht unverzeihbar. Er betont: „Dabei geht es nicht um Ideologie, das sind Fakten.“

Autobahn-Ausbau-Befürworter: IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Zeinert, hier mit IHK-Präsidentin Aline Henke. Quelle: Hans-Juergen Wege

Ob die gesamte A39-Strecke oder vielleicht auch nur ein Teilstück bis Ehra gebaut wird, dürfte auch mit der Entscheidung über den Trinity-Standort von Volkswagen zusammenhängen. Für die IHK aber ist nicht nur eine Anbindung von VW-Standorten bedeutend. Geschäftsführer Michael Zeinert sagt: „Die A 39 verkürzt die Fahrzeit für Fachkräfte in der gesamten Region, erschließt die Tourismusregion Lüneburger Heide und sie verbindet die Metropolregion Hamburg mit der Metropolregion rund um Hannover, Braunschweig und Wolfsburg.“ Das würde die chronisch überfüllte A 7 entlasten und zudem Skandinavien über die feste Fehmarnbeltquerung an den Südosten Deutschlands anschließen. Zeinert sieht in den Bauplänen „fast 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung endlich Gerechtigkeit für den größten autobahnfreien Raum Deutschlands.“

IHK sieht in B4-Ausbau keine Alternative, die Grünen schon

Er weist darauf hin, dass die Pläne 2016 im Rahmen der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplanes (BVWP) geprüft und die B4-Alternative von der damaligen CDU-SPD-Bundesregierung verworfen worden sei. Der IHK-Geschäftsführer kritisiert die Grünen: „Wer ein solch weit vorangeschrittenes Infrastrukturprojekt noch kippen will, muss nicht nur die volkswirtschaftlichen Schäden jahrelanger Planungen betrachten, sondern auch einer ganzen Region das Brechen eines jahrzehntealten Versprechens erklären.“

Eine FORSA-Umfrage, die die IHK in Auftrag gegeben hatte, ergab, dass rund 80 Prozent aller Befragten bei einem Lückenschluss der A 39 mehr Vorteile als Nachteile für die Region sehen. „Dies gilt der Befragung zufolge auch für 70 Prozent der Grünen-Anhänger“, so Zeinert. Imke Byl hatte diese Umfrage bei der Veröffentlichung im September 2021 als einseitig kritisiert.

Planungsstand A39 Für die geplante A39 Lüneburg – Wolfsburg liegt ein abgeschlossenes Raumordnungsverfahren vor: Mit Erlass vom 31. Oktober 2008 wurde die Linie vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) bestimmt. Laut Bundesverkehrswegeplan bezeichnete das Land Niedersachsen die Beeinträchtigungen für die Umwelt im Kreis Gifhorn in Abschnitt 6 (Ehra-Wittingen-Uelzen, 18,1 Kilometer) bei der aktuellen Beurteilung als nicht erheblich, in Abschnitt 7 allerdings (Weyhausen-Ehra, 14,2 Kilometer) zum Teil durchaus als erheblich. Insgesamt wird die Umweltbelastung durch den Bau als hoch eingeschätzt. Unter anderem werden die Lüneburger Heide und zwei FFH-Gebiete im Kreis Gifhorn durchschnitten (Flora-Fauna-Habitat: Gebiete mit großer Bedeutung als Verbindung für Tiere und Pflanzen in Europa). Auch Feuchtwiesen und Wald befinden sich hier im Bereich der vorläufigen Streckenführung. Die Auswirkungen sollen im Fall des Baus durch Querungshilfen für große Säugetiere und durch sogenannte grüne Brücken sowie Fauna-Passagen abgemildert werden. Vorgesehen ist ein vierspuriger Ausbau, seit 2004 wird die Maßnahme im vordringlichen Bedarf eingestuft (Planung bis 2030) . Der Weiterbau der Autobahn soll unter anderem die B188 mit der B216 sowie Hinterland-Seehäfen besser mit dem Verkehrsnetz verbinden. Außerdem erhofft sich die Verkehrsplanung eine Senkung der Unfallzahlen auf den Landstraßen, die bisher als alternative Route parallel zur A2/A7 in Richtung Hamburg und Skandinavien genutzt werden. Seit 2013 ruht allerdings die Planung. Laut Kostenschätzung von 2014 muss für das gesamte Projekt mehr als 1 Milliarde Euro einkalkuliert werden. 22 000 Kraftfahrzeuge würden die Strecke laut Prognose später pro Tag nutzen.

Von Andrea Müller-Kudelka