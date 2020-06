Nach dem Angriff in einem Kleingarten musste der 50-Jährige zwei Tage stationär im Klinikum behandelt werden. Das Verfahren am Amtsgericht Wolfsburg wurde nun gegen Zahlung einer Geldauflage vorläufig eingestellt. Doch im Streit zwischen zwei Familienzweigen steht bald der nächste Prozess an.