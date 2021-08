Wolfsburg

Erneuerter Streik: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat am Montag den dritten Streik innerhalb weniger Wochen angekündigt. Der Personenverkehr wird am Donnerstag, 2. September, um 2 Uhr bestreikt, im Güterverkehr soll die Arbeit schon am Mittwochabend niedergelegt werden. Der Streik soll fünf Tage dauern bis zum 7. September – deutlich länger als bei den ersten beiden Arbeitsniederlegungen. Eine Herausforderung für alle Reisenden – besonders für die Wolfsburger Pendler. Die WAZ fasst daher alle wichtigen Fragen zusammen.

Wie viele Fahrgäste sind in der VW-Stadt betroffen?

In der VW-Stadt halten täglich durchschnittlich 80 Fernzüge – davon 48 ICEs und 110 Regionalzüge. Im Schnitt steigen täglich 10 000 Reisende am Wolfsburger Hauptbahnhof ein oder aus. Oberbürgermeister Klaus Mohrs erzählte bei seiner letzten Stadtrundfahrt, dass alleine 1200 Pendler aus Berlin täglich zur Arbeit nach Wolfsburg anreisen. Zudem kommen viele Pendler, die bei VW arbeiten, mit dem Zug aus Richtung Hannover und Braunschweig.

Verspätungen: Nach dem Streik kommt der Bahnverkehr wieder langsam in Fahrt. Quelle: Roland Hermstein

Welche Züge fallen am Wolfsburger Hauptbahnhof aus?

Die Bahn kündigte „ein verlässliches Mobilitätsangebot“ an, sprich: es fahren rund ein Viertel der üblicherweise geplanten Züge im Fernverkehr. Im Regional- und S-Bahnverkehr soll es demnach ein Grundangebot von 40 Prozent der Züge geben. Die Anzahl der angebotenen Züge werde jedoch je nach Region stark schwanken. Die Fahrgäste von privaten Betreibern wie dem „Enno“ haben vermutlich keine Einschränkungen zu erwarten.

Beim ersten Streik, der vom 11. bis zum 13. August dauerte, stand an der Anzeigetafel in Wolfsburg häufig: Zug fällt aus. Die Lokführergesellschaft hatte ihren Streik kurzfristig bekannt gegeben, daher wurden einige von dem Arbeitskampf überrascht. So wie die Wolfsburgerin Samantha Manasseri und ihre Tochter Melissa. Sie wollten am Mittwoch, 11. August, nach Lübeck, doch der Zug fiel aus, sie warteten über eine Stunde am Bahnhof auf eine andere Verbindung.

Wo sehe ich, ob mein Zug fährt?

Die Deutsche Bahn reagiert auf den Streik mit einem Ersatzfahrplan für den Fern- und Nahverkehr. Der Ersatzfahrplan für den Fernverkehr ist auf bahn.de und in der App „DB Navigator“ abrufbar. Infos dazu bietet auch die kostenlose Streikhotline unter 08000 99 66 33.

„Immer die Verbindung überprüft“: Victoria Knoke und ihr Freund Melvin Werner (beide rechts) sind während des ersten Streiks nach Berlin gefahren. Quelle: Britta Schulze

Die Verbindungen sollten immer im Blick behalten werden. Diese Erfahrung haben Victoria Knoke und ihr Freund Melvin Werner gemacht. „Online wurde die Abfahrtszeit dauernd geändert, das sorgt für Stress“, sagte die 17-Jährige während des ersten Streiks. Informationen erhalten die Fahrgäste auch am Service-Schalter im Wolfsburger Hauptbahnhof. Dafür sollte Zeit eingeplant werden, beim ersten Streik hatten viele Reisenden Fragen zu ihren Verbindungen.

Bekomme ich meine Fahrkarte ersetzt?

Die Deutsche Bahn spricht von „maximaler Kulanz gegenüber Reisenden während des GDL-Streiks“. Alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für Strecken, die vom 2. bis einschließlich 7. September vom GDL-Streik betroffen sind, behalten ihre Gültigkeit. Sie können zwischen dem 31. August und einschließlich 17. September flexibel genutzt werden. Bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist die Zugbindung aufgehoben. Für die Weiterfahrt können auch andere Züge genutzt werden, dies gilt auch für Züge des Nahverkehrs (RE, RB, IRE und S-Bahn). Zudem gelten erneut umfangreiche Kulanzmaßnahmen, Fahrkarten können laut der Bahn alternativ kostenfrei erstattet werden.

Die Bahn appelliert jedoch, die Reise zu verschieben. Ansonsten sollte ein Sitzplatz reserviert werden. Volle Züge gab es schon nach dem ersten Streik. Die sorgten auch am Wolfsburger Hauptbahnhof für erschöpfte Fahrgäste. Ganz ärgerlich war es für Johannes Toshio, der wegen eines Zugausfalls am Freitag, 13. August, in der VW-Stadt strandete. Der 24-Jährige stieg um 8 Uhr in Binz in den ICE und sollte um 19.30 Uhr in Rotterdam ankommen. „Ich musste auf der ersten Fahrt schon die ganze Zeit stehen und auch im nächsten Zug sind alle Plätze ausgebucht“, sagte er zur WAZ.

Bitte Sitzplätze reservieren: Nach dem GDL-Streik waren die Züge voll. Quelle: Roland Hermstein

Auch die Fahrradmitnahme sei nur möglich, wenn ein Stellplatz reserviert ist. Falls der Zug wegen des Streiks ausfallen sollte, bietet die DB wieder einen kostenlosen Fahrradversand per DB Gepäckservice an.

Wofür streiken die Lokführerinnen und Lokführer?

Die GDL setzt sich für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten ein. Die Lokführer fordern eine Tariferhöhung um 1,4 Prozent im Jahr 2021 und 1,8 Prozent im Jahr 2022 sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro.

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass sie vor einer Woche zusätzlich zum Angebot eine Corona-Prämie in Aussicht gestellt haben. Das aktuelle Angebot der DB beinhaltet 3,2 Prozent Lohnerhöhungen in zwei Schritten. Die Löhne sollen zum 1. Januar 2022 um 1,5 Prozent und zum 1. März 2023 um 1,7 Prozent steigen. Die DB hat – in Anlehnung an den Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes für den Bereich der Flughäfen - eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024 angeboten. Außerdem sind ein zusätzlicher Kündigungsschutz, Tausende Neueinstellungen und eine Altersvorsorge auf Spitzenniveau Teil des Angebots.

Haben die Wolfsburger für den Streik noch Verständnis?

Der Gewerkschaft lehnt das Angebot in dieser Form ab und möchte mit dem fünftägigen Streik den Druck weiter erhöhen. Aus Sicht der Bahn sei der Streik nicht gerechtfertigt. „Der GDL-Spitze geht es ausschließlich darum, ihre Macht auszuweiten – und das zu Lasten der Reisenden und der Wirtschaft“, so DB-Personalvorstand Martin Seiler.

Seiler zielt auf den Konkurrenzkampf zwischen der GDL und der zweiten Bahn-Gewerkschaft EVG an. Zum Hintergrund: Das Tarifeinheitsgesetzt sieht vor, dass in einem Betrieb nur ein Tarifvertrag gilt und dies im Zweifel der Vertrag der größten Gewerkschaft ist.

Hatten vor einer Woche noch Verständnis für die Lokführer: Jessica Eggert und Christian Geduhn aus Berlin. Quelle: privat

Annegret Siemens aus Neuhaus war sogar von beiden bisherigen Streikwellen betroffen. Zweimal sagte sie einen Ausflug in die Region ab. „Darüber ärgere ich mich schon, doch ich wollte auch nirgendwo stranden“, sagte sie.

Die Berliner Jessica Eggert (45) und Christian Geduhn (57) zeigten während des zweiten Bahnstreiks Verständnis für die Mitarbeiter, obwohl sie deshalb zu spät zur Arbeit kamen. „Der Arbeitskampf muss die Menschen berühren“, erklärte Geduhn. Dennoch wünschten sich sich vor gut einer Woche keinen weiteren Streik...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig