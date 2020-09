Stadtmitte

Im Zeichen außergewöhnlicher Stimmen stand das Wochenende bei „Sommer im Park“ der Autostadt. Unter dem Title „Street Music“ stellten sich wieder drei Bands auf kleinen Bühnen vor und unterhielten die Zuhörer mit unterschiedlichsten Stilen.

Das Hamburger Quartett „Guacáyo“ spielte sehr entspannten, erstklassigen Reggae. Sängerin Sophie Filip machte dabei den deutlich hörbaren Unterschied. Die Musikerin kam mit ihrem hohen nasalen Gesang und ihrer Phrasierung dem Gesang der schwarzen Sängerinnen unglaublich nah. Diese leicht quiekige Stimme, die vor allem die Afrikaner so lieben, sorgte für einen großartigen authentischen Hörgenuss.

Eine sehr ungewöhnliche Stimme hat Sängerin Reema

Ihre Mitmusiker rundeten das akustische Bild ab. Mit den typischen Reggae-Rhythmen vom E-Piano, einer Akustikgitarre, die mit vielen Effekten gespielt war und einem hervorragend groovenden Schlagzeug entstand eine schöne karibische Stimmung. Die Eigenkompositionen der Hamburger begeisterten das Publikum und brachten den Künstlern viel Applaus ein.

Eine ebenfalls sehr ungewöhnliche Stimme hat Sängerin Reema. Der Klang einer Sinhead O’Connor und die Poesie einer Enya kamen bei der britischen Künstlerin zusammen. Dabei entwickelte sie eine große Dynamik. Immer, wenn sie gerade in höheren Tonlagen ihrer Stimme richtig Druck gab, entstand ein beeindruckender Ton.

Statt Synthesizern gab es ein fünfköpfiges klassisches Ensemble

Dazu spielte sie auf einer sehr gedämpften E-Gitarre. Was im Hintergrund dazu an Harmonien und Soundteppichen normalerweise von Synthesizern kommt, wurde hier von einem fünfköpfigen klassischen Ensemble gespielt. Klarinette, Bassklarinette, Querflöten, Flügelhorn und Saxophon waren wunderbar arrangiert.

Im Zusammenspiel der verzaubernden Stimme und der feinfühlig arrangierten Begleitmusik entstand eine tolle Atmosphäre, die das Publikum begeisterte. Die 35-jährige Sängerin, die als Sarah Reema Westernhagen geboren wurde, überzeugte auf ganzer Linie mit ihren poetischen Kompositionen und der entsprechenden Darbietung.

Auch die Zwillinge Josef und Jan Prasil überzeugten

In musikalischer Qualität steht sie dem berühmten Vater Marius Müller-Westernhagen in nichts nach, auch wenn es stilistisch zu ganz anderen Ufern geht.

Ebenfalls gesanglich –und das gleich zweistimmig – überzeugten die Zwillinge Josef und Jan Prasil, die unter dem Bandnamen „Amistat“ auftraten. Das Duo überzeugte mit ihren Stücken, die an den Country Folk der 70er und 80er Jahre angelehnt sind. Vor allen in den Passagen mit zweistimmigem Gesang kam ein bisschen Simon-und-Garfunkel-Flair auf, was vor allem an Josef Prasils zarten hohen Tönen lag.

Die Brüder spielten dazu Gitarre oder auch mal Synthesizer. Jan Prasil trat dabei zusätzlich noch mit den Füßen Basstrommel und Schelle, wenn es denn mal benötigt wurde. So konnten „Amistat“ von leisen akustischen Parts bis hin zum vollen Besteck alles bieten. Neben den eigenen Stücken gab es auch eine wunderbare Bearbeitung von „Eye of The Tiger“ zu hören.

Von Robert Stockamp