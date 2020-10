Street Music: Musikalische Talente und Maschinenwesen in der Autostadt

Innenstadt

Zwei junge musikalische Talente sorgten am Wochenende für gute Unterhaltung in der Autostadt. Der Hamburger Phil Siemers und der Berliner Lie Ning spielten im Wechsel auf den Bühnen vor dem Zeithaus beziehungsweise dem Porsche-Pavillon. Zwei Walking Acts rundeten das Kulturprogramm am Samstag und Sonntag ab.

Mit dem Programm am letzten Herbstferienwochenende ging die lange Street-Music-Reihe in der Autostadt zuende. Das Konzept mit den kleinen Bühnen, auf denen jeweils eine Band ein kurzes Set spielte, um dann an die nächste Band auf der anderen Bühne abzugeben, kam bei Publikum und Künstlern gleichermaßen gut an.

Anzeige

Bildergalerie von den Musikern und den Walking Acts:

Zur Galerie Der Hamburger Phil Siemers und der Berliner Lie Ning spielten im Wechsel auf den Bühnen vor dem Zeithaus der Autostadt in Wolfsburg. Und den Besuchern begegneten auf dem Weg zu den Bühnen merkwürdige Maschinenwesen.

Das Repertoire von Musiker Phil Siemers reicht von Pop über Funk bis Jazz

Viele musikalische Leckerbissen gab es in den vergangenen Monaten, so auch am Samstag und Sonntag. Der Hamburger Musiker Phil Siemers hat einen ganz eigenen musikalischen Stil entwickelt. Das ist so ein bisschen eingängig-poppig, etwas funky und auf jeden Fall sehr jazzig. Dazu kommen deutsche Texte, die tagträumerisch nachdenklich sind und sich meistens um die Liebe drehen.

„Wer, wenn nicht jetzt? Wie wenn nicht wir?“, fragt er in einem Song. Es ist das Titelstück seines Debütalbums, von dem er viele Stücke mit seiner Band am Wochenende spielte. Neben den eigenen Stücken spielte er auch ein Cover. „Das Lied darf bei keiner Session fehlen“, betonte der Sänger und Gitarrist und brachte dann eine wunderbar jazzige Version von Peter Fox’ „Haus am See“ zu Gehör.

Satter Bariton und sphärische Synthesizer-Harmonien

Mit gerade 23 Jahren noch jünger als Siemers ist der Berliner Sänger Lie Ning, der sich vor allem durch seine Stimme sehr schnell einen Namen gemacht hat. Ein satter Bariton wird von ihm meistens hauchzart interpretiert. Bei den Stücken, die meist auf sphärischen Synthesizer-Harmonien aufgesetzt sind, ergibt sich in minimaler Instrumentierung mit Chorus-starker E-Gitarre und einem sehr reduzierten Drumset so eine tolle Atmosphäre.

Der anschmiegsame Pop, ein ganzes Stück neben dem Mainstream, verzauberte das Publikum, das trotz der sehr frischen Temperaturen gerne vor der Bühne ausharrte und begeistert applaudierte.

Die Herde der Maschinenwesen wurde aus alten Fahrradteilen zusammengebaut

Auf dem Weg von einer Bühne zur anderen begegneten den Besuchern dann noch ganz merkwürdige Wesen. „Die Herde der Maschinenwesen“ war ein echter Hingucker. Die großen Gestalten, die aus alten Fahrradteilen zusammengebaut waren, bewegten sich dank komplexer Mechanik langsam über denn Platz, von ihren Hirten geführt und manchmal ein bisschen aufmüpfig.

Die Tiere waren nicht zum ersten Mal in Wolfsburg. Das Phaeno hatte die Herde schon besucht. Beim Zirkus-Festival in der Autostadt waren die Maschinenwesen ebenfalls schon einmal da. Die beiden Backpacker-Puppen Hodman Dodmanott und Sally Forth konnten zunächst leider nicht auftreten. Das Gepäck der Künstler war nicht zusammen mit ihnen angekommen.

Von Robert Stockamp