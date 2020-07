Straßensanierung: Hier wird im Sommer in Wolfsburg gebaut

Wolfsburg

Die Ferienzeiten mit wenig Verkehr nutzt die Stadt Wolfsburg im Sommer wieder für wichtige Straßenbauprojekte. Neben größeren Bauvorhaben in der Porschestraße Nord, im Schachtweg und im Dresdener Ring laufen auch weitere kleinere Arbeiten. Ein Überblick:

Porschestraße Nord: Auf der Porschestraße Nord wird der bestehende Pflasterbelag gegen Asphalt ausgetauscht. Die Busspur an dieser Stelle und der Einmündungsbereich der Porschestraße in die Rothenfelder Straße weisen Schäden auf und müssen saniert werden. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung in den Sommerferien stattfinden, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten in den Werksferien liegen wird. Begonnen werden soll am 27. Juli, wobei dann zunächst die Baustelle eingerichtet wird. Das Bauende ist für den 28. August eingeplant.

Mit der Sanierung soll erreicht werden, dass die Verkehrssicherheit wieder langfristig hergestellt wird. Verkehrsbeeinträchtigungen oder Vollsperrungen sind dann der Stadt zufolge mindestens die kommenden zehn Jahre nicht zu erwarten. Die Sanierungskosten betragen nach grober Kostenschätzung rund 265 000 Euro.

Schachtweg: Der Straßenraum im Schachtweg wird im Rahmen des Sanierungsgebietes Handwerkerviertel zwischen der Heinrich-Nordhoff-Straße und der Seilerstraße neu gestaltet. Die Arbeiten für die Verkehrsflächen werden Anfang September abgeschlossen sein. Hier werden die Nebenanlagen neu gestaltet und Linden gepflanzt. Im Vorfeld der Carl-Hahn-Schule entsteht durch Lederhülsenbäume ein Blätterdach zum Verweilen. Um die neue Fahrbahn in diesem Bereich herzustellen, muss der alte Belag zunächst aufgenommen werden. Außerdem wird eine Ampel im Einmündungsbereich zur Heinrich-Nordhoff-Straße gebaut. Für diese Arbeiten wird der Schachtweg für wenige Wochen voll gesperrt. Dies soll noch vor dem Ende der Sommerferien passieren.

Dresdener Ring: Weiter voran geht die Aufwertung des Dresdener Rings und der dortigen Querung. Der erste von insgesamt fünf Bauabschnitten am Dresdner Ring wurde Ende Juni fertig gestellt. Die neue Querung des Dresdener Rings kann frühestens nach Fertigstellung des gerade laufenden zweiten Bauabschnitts geöffnet werden. Das Gesamtprojekt liegt laut Stadt gut im Zeitplan.

Die neuen Verkehrsanlagen und die umliegenden Freiräume werden zusammen mit dem umgestalteten Fußgängertunnel noch in diesem Jahr fertiggestellt. Hier werden die Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer durch den Tunnel und über die Fahrbahn im Umfeld der Bushaltestellen aufgewertet und sicherer gestaltet. Zu Einschränkungen kann es im Bereich des Fußgängertunnels kommen, weil zusammen mit den Abbrucharbeiten auf der Nordseite auch die oberen Hälften der Fußgängertreppen mit abgebrochen werden. Komplette Sperrungen des Tunnels werden dabei vermieden.

Diverse Asphalt-Schadstellen: Beseitigt werden in den Werksferien auch einige kleinere Asphalt-Schadstellen. Die Bauarbeiten werden zwischen dem 3. und 7. August stattfinden. Betroffen sind die Wolfsburger Landstraße gegenüber Beethovenstraße, die Salzwedelerstraße im Einmündungsbereich Herzbergweg, die Salzwedelerstraße in Richtung A 39 sowie die Bushaltestelle Schillerstraße Kaufhof stadteinwärts. Von der Fläche sind das insgesamt rund 800 Quadratmeter. Die Kosten belaufen sich auf etwa 50 000 Euro.

