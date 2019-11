Straßenausbau: Politik will Anlieger entlasten

Wolfsburg

Müssen die Wolfsburger für Straßenarbeiten vor ihrem Haus bald nicht mehr selber zahlen? Wenn es nach den meisten Ratsfraktionen geht, ja: Nach FDP, SPD, Linken und Piraten fordern nun auch CDU und PUG, die aktuelle Straßenausbaubeitragssatzung abzuschaffen.

Stadt hätte den Freiraum, die Gebühren aufzuheben

Gegenwärtig erhebt die Stadt Straßenausbaubeiträge von den Anliegern nach der entsprechenden Satzung, um den Ausbau oder die Sanierung von Straßen zu finanzieren. Der Landesgesetzgeber hat den Kommunen für die Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen verschiedene Möglichkeiten eingeräumt. So könnte eine Kommune genauso gut auf die Erhebung von entsprechenden Gebühren verzichten und vorhandene Satzungen hierfür aufheben. In Niedersachsen haben bereits etwa 60 Kommunen davon Gebrauch gemacht und die Anlieger von der Zahlpflicht befreit, unter anderem die Landeshauptstadt Hannover. In der Regel werden die Maßnahmen aus dem allgemeinen Haushalt finanziert.

CDU : Satzung ist „ungerecht“

Das wünscht sich die CDU nun auch von Wolfsburg – und hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Dazu die Antragsinitiatorin Angelika Jahns: ,,Die ausschließliche Heranziehung von Grundstückseigentümern und Anliegern für Straßenausbaumaßnahmen im Sinne der jetzigen Satzung ist gerade unter Würdigung der besonderen Situation des täglichen Pendlerverkehrs ungerecht.“

Pendler beanspruchten die Straßen, doch zahlen sollen die Anlieger

Die Stadt Wolfsburg ist eine Pendlerstadt mit täglich etwa 75 000 Pendlern. Das bedeutet aus Sicht der CDU eine hohe Belastung für den Zustand insbesondere der Einfahrts- und Ausfahrtsstraßen, aber auch in den durch LKW- oder Zuliefererverkehr betroffenen Stadt- und Ortsteile von Wolfsburg. Eine einseitige Finanzierung von Straßenausbaumaßnahmen durch Grundeigentümer widerspreche der tatsächlichen Nutzung durch die Öffentlichkeit.

PUG stimmt mit ein

Zuletzt äußert sich auch die PUG in diesem Sinne: „Bei regelmäßiger Straßenunterhaltung sollte eine Grundsanierung deutlich seltener notwendig sein, als bisher“, regt Andreas Klaffehn an. „Die Vernachlässigung der Straßenunterhaltung darf aus Sicht der PUG-Fraktion nicht den Wolfsburger Bürgerinnen und Bürger angelastet werden.“

SPD , FDP , Linke und Piraten: „kommunale Kernaufgabe“

Erst vor einem Monat hatten SPD, FDP, Linke und Piraten ebenfalls einen Antrag eingereicht. „Die Unterhaltung von Straßen ist kommunale Kernaufgabe und darf nicht auf die Bürger abgewälzt werden. Straßenausbaubeiträge sind ungerecht und unsozial. Sie belasten vor allem junge Familien und ältere Menschen“, hatte die FDP-Fraktionsvorsitzende Kristin Krumm begründet. Der fraktionsübergreifende Antrag sieht vor, die Gebührensatzung aufzuheben, bis eine alternative Finanzierungsmöglichkeit gefunden ist.

