Wolfsburg: Anwohner im Stralsunder Ring ärgern sich über Raser

Westhagen

Es ist ein echter Dauerbrenner in Westhagen: der Verkehr im Stralsunder Ring. Anwohner nahe der ehemaligen Astrid-Lindgren-Schule ärgern sich seit zig Jahren über Autofahrer, die in der Bereich zu schnell unterwegs sind, obwohl nur Tempo 30 erlaubt ist. Außerdem wird die Straße gern als Abkürzung genutzt. Den Bewohnern reicht’s, Peter Pohl hat deshalb in einem Schreiben ans Ordnungsamt gebeten, Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen – und die sollen jetzt kommen.

Ein guter Anfang, sagt Peter Pohl. Aber es müssten noch mehr Maßnahmen folgen, ist der 73-Jährige überzeugt. Ein gutes Mittel, um Raser zu stoppen, seien Schwellen auf der Fahrbahn. „Zwei Stück im Abstand von 500 Metern – das würde etwas bringen“, meint Pohl.

Anzeige

Schwellen für die Fahrbahn

Auf dem Hof der Neuland funktioniere das gut, ebenso in der Karl-Heise-Straße vor dem Fallersleber Schulzentrum. Auch Tempodisplays am Straßenrand, die die Geschwindigkeit den Autofahrern anzeigt, könnten helfen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Galerie Anwohner ärgern sich über Raser im Tempo-30-Zone und Durchgangsverkehr

Ein weiteres Problem sind die vielen Autofahrer, die den Stralsunder Ring gern als Abkürzung nutzen. Dabei ist der Bereich an neuer Kita und Astrid-Lindgren-Schule für Durchgangsverkehr nicht erlaubt. Nur Anlieger und WVG-Busse dürfen dort fahren. „Aber daran hält sich niemand“, sagt Anwohner Jürgen Pelz.

Anwohner zählten den Verkehr

Das belegen Verkehrszählungen, die Anwohner selbst an zwei Stellen zu drei verschiedenen Zeiten durchgeführt haben. Das Ergebnis: In dem Bereich westlicher Stralsunder Ring bis Feldscheunenweg waren zwischen 2000 und 2400 Fahrzeuge pro Stunde unterwegs – rund zwei Drittel davon fuhren schneller als die erlaubten 30 km/h.

Im Bereich südlicher Stralsunder Ring zählten die Anwohner 400 bis 500 Fahrzeuge pro Stunde. Und auch die fuhren oft zu schnell - rund 50 Prozent. Deshalb versteht Peter Pohl es nicht, dass das Ordnungsamt sagt, bei bereits vorgenommen Geschwindigkeitskontrollen sei keine „signifikante“ Anzahl von Verstößen festgestellt worden.

Hilft eine Sackgassen-Regelung?

Um den Durchgangsverkehr aus dem Stralsunder Ring im Bereich von Schule und Kita zu bekommen, könnte etwas ganz Einfaches helfen, sagt Pohl. Eine Sackgassen-Regelung. Ob die etwas bringe, könne man mit einfachen Mitteln erst einmal ausprobieren: „Man müsste große Blumenkübel aufstellen“, erklärt er.

Seitdem der angrenzende Dresdner Ring umgebaut wird, sei es mit dem Durchgangsverkehr noch schlimmer geworden. Viele Autofahrer, vor allem die, die aus Ehmen/Mörse kommen, nehmen die Abkürzung durch den Stralsunder Ring, um sich so die längere Umleitungsstrecke zu ersparen.

Kontrollen des Ordnungsamtes

Die Anwohner hoffen nun, dass die Kontrollen des Ordnungsamtes bald kommen – und auch etwas bewirken. Weniger Verkehr und weniger Raser.

Lesen Sie auch:

Von Sylvia Telge