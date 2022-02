Wolfsburg

Solidarität mit der Ukraine: Wolfsburger Jugendorganisationen haben am Freitagabend zu einer Kundgebung auf dem Rathausvorplatz aufgerufen. Rund 200 Menschen setzten mit Flaggen und Plakaten ein Zeichen gegen den Krieg. Die Grüne Jugend, die Jusos, die Jungen Liberalen und die Schüler Union verurteilen den russischen Angriff scharf und fordern schnelle Unterstützung für alle Ukrainerinnen und Ukrainer. Bereits am Vormittag haben Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Stadträtin Iris Bothe mit Vertretern der ukrainischen Gemeinde über Unterstützungs-Möglichkeiten für Flüchtende gesprochen.

Die Organisatoren Vito Brullo (Grüne Jugend), Felix Becker (Jusos), Mats Maretzke (Junge Liberale) und Eric Wiechel (Schüler Union) bezogen Stellung zu der aktuellen Lage in Europa.

Wolfsburger fordern weitere Sanktionen gegen Russland

Die Bilder aus der Ukraine sind schockierend – auch für Mats Maretzke, Vorsitzender der Jungen Liberalen Wolfsburg. „Der Angriffskrieg hat bereits viele zivile Opfer gefordert und verbreitet Angst und Schrecken. Die Ukraine ist ein liberaler Rechtsstaat, die territoriale Integrität muss wiederhergestellt werden“, so Maretzke. Er fordert Sanktionen wie den Ausstieg aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift und ein Handelsembargo auf nicht-lebensnotwendige Güter.

Rathausvorplatz: Rund 200 Menschen setzen in Wolfsburg ein Zeichen gegen den Krieg. Quelle: Roland Hermstein

Eric Wiechel vom Kreisverband der Schüler Union erzählte, dass er und seine Mitschüler zutiefst erschüttert seien. „Putin hat eine rote Linie überschritten, er muss die Truppen wieder abziehen“, sagte er.

Bürgermeister setzen Zeichen für den Frieden

Bereits am Mittag hatte Oberbürgermeister Dennis Weilmann gemeinsam mit Bürgermeisterin Angelika Jahns (CDU), den Bürgermeistern Andreas Klaffehn und Ingolf Viereck (SPD) sowie dem Ratsvorsitzenden Ralf Krüger auf dem Rathausplatz Flaggen des „Mayors for Peace“-Netzwerkes und zwei Europaflaggen gehisst. Damit will die Stadt Wolfsburg ein Zeichen für den gemeinsamen Wunsch nach Frieden und Zusammenhalt in Europa setzen. „Wir blicken alle mit großem Entsetzen, Wut und Trauer in Richtung Ukraine. Das ist ein Angriff auf die gesamte Demokratie“, sagte Weilmann.

„Das ist ein Angriff auf die gesamte Demokratie“: Oberbürgermeister Dennis Weilmann spricht auf der Solidaritätskundgebung für die Ukraine. Quelle: Roland Hermstein

Wolfsburg hält seit über 30 Jahren eine freundschaftliche Beziehung zur russischen Partnerstadt Togliatti, die auch weiterhin gepflegt werden soll. Ralf Krüger habe sich im Rahmen der Städtepartnerschaft viele Jahre für die deutsch-russische Beziehung eingesetzt. „Ich empfinde das Vorgehen als einen Tiefschlag für diese Partnerschaft. Ich hoffe, dass Putin doch noch Einsicht zeigt und den Krieg nicht weiter eskalieren lässt“, so Krüger.

„Wladimir Putin hat überzogen“

„Ich bin erschüttert“, sagte Jahns. Ihre Gedanken seien bei den ukrainischen Familien in Wolfsburg, die sich um ihre Angehörigen sorgen. „Es ist wichtig, dass die westliche Welt nun zusammensteht und deutlich macht, dass Putin überzogen hat“, so Jahns. Klaffehn betonte: „Es ist wichtig, deutlich zu machen, dass dieser Krieg nicht vom russischen Volk ausgeht, sondern Putin allein dafür verantwortlich ist.“

Bürgermeister hissen Mayors for Peace Flaggen vor dem Rathaus: Dennis Weilmann, Ingolf Viereck, Angelika Jahns, Ralf Krüger und Andreas Klaffehn sprechen sich deutlich gegen den Krieg aus. Quelle: Britta Schulze

Felix Becker von den Jusos erzählte, dass er in einem friedlichen Europa aufgewachsen sei und keine Grenzen kenne. „Seit dieser Woche ist diese Welt kaputt gegangen. Was für lange Zeit fern schien, ist nun bittere Realität. Dementsprechend erkläre ich eindeutig, der Krieg gehört gestoppt, Gewalt ist kein Mittel der Konfliktführung“, bekräftigte der 18-Jährige.

Viereck sei traurig und fassungslos wegen der schrecklichen Bilder aus der Ukraine. „Jetzt ist die Solidarität aller Demokraten mit den Menschen in der Ukraine das Gebot der Stunde“, sagte er.

Wolfsburger Jugendorganisationen wollen Flüchtende unterstützen

Vito Brullo von den Jungen Grünen erwartet, dass Deutschland Menschen aus der Ukraine aufnimmt. „Es ist unsere humanitäre Pflicht, den Flüchtenden zu helfen und die Aufnahme unkompliziert zu gestalten. Lasst uns daher Wolfsburg auf viele neue Mitmenschen vorbereiten, sodass sie wieder in Frieden leben können“, sagte der 16-Jährige.

Solidaritätskundgebung für die Ukraine: Vito Brullo von den Jungen Grünen erwartet, dass Deutschland Menschen aus der Ukraine aufnimmt. Quelle: Roland Hermstein

Vor der Kundgebung hat es ein erstes Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der ukrainischen Gemeinde gegeben. Mit ihnen besprachen Weilmann und Stadträtin Iris Bothe erste Möglichkeiten der Unterstützung. „Wolfsburg wird seinen Beitrag leisten und diejenigen unterstützen, die von diesem Krieg mitten in Europa betroffen sind oder vor ihm fliehen müssen“, sagte Weilmann auf der Solidaritätskundgebung.

Wolfsburger Kirchen laden zu täglichen Gebeten ein

Das Katholische Dekanat Wolfsburg-Helmstedt und der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen hat am Freitag erstmals zu einem ökumenischen Friedensgebet eingeladen. Die Gebete sollen zunächst bis einschließlich Freitag, 4. März, täglich um 18 Uhr in der Wolfsburger Christophorus-Kirche stattfinden. „Mit den täglichen Andachten möchten wir unsere Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine und in Russland zum Ausdruck bringen“, sagte Christian Berndt, Superintendent des Kirchenkreises.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig und Christian Opel