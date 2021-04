Wolfsburg

Die Freude scheint grundsätzlich bei den Parteien in Wolfsburg groß: Das neue Förderprogramm für „Graue Flecken“ bietet Breitband-Ausbau-Chancen, speziell für die kleineren Ortsteile. Die WAZ erreichten mehrere Kommentare aus der Politik.

Freude über Förderung

Hansgeorg Bachmann (SPD) ist Vorsitzender im Aufsichtsrat der Stadtwerke und Fraktionssprecher im Rat der Stadt. Er erklärt, dass die Gigabit-Rahmenregelung es auch erlaubt, bereits ausgebaute Netze leistungsfähiger zu machen. Zum Beispiel für Schulen, Bahnhöfe – und vielleicht ja auch für die Feuerwehr. „Es profitieren nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern alle Haushalte. Niemand darf abgehängt werden“, sagt er.

Christoph-Michael Molnar (CDU): „Gerade in Zeiten der Pandemie hat sich gezeigt, dass Homeschooling und Homeoffice im Alltag angekommen sind." Quelle: privat

An Homeschooling und Homeoffice denken dabei außer Bachmann wegen der Bedürfnisse in der Pandemie sofort auch der Christoph-Michael Molnar (CDU) und Andreas Klaffehn (PUG). Molnar meint: „Eine gute Infrastruktur bereichert unsere Stadt und die Förderung ermöglicht den flächendeckenden Ausbau.“ Klaffehn hofft, dass die Förderung insbesondere der städtischen Tochter Stadtwerke hilft, denn: „Damit behält auch die Stadt Wolfsburg Steuerungsmöglcihkeiten, die bei einem rein privaten Ausbau verloren gehen würden.“

Kritik am Tempo

Kristin Krumm (FDP) schätzt das Engagement der Privatwirtschaft sehr und betont: „Die Menschen brauchen jetzt schnelles Internet, nicht irgendwann.“ Und so schön die neuen Fördermöglichkeiten auch seien, es dauere ja bekanntlich eine ganz Weile, bis in so einem Antragsverfahren tatsächlich Geld fließt. In eine ähnliche Kerbe haut Frank Richter (Grüne), wenn er kritisiert, die Bundesregierung habe den Ausbau der digitalen Infrastruktur „lange versäumt“. Nichtsdestotrotz begrüßten die Grünen „dass nun endlich die Richtlinien veröffentlicht wurden und die Stadt Wolfsburg schnellstmöglich einen dementsprechenden Antrag stellen wird“. Das sei wichtig für „gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“.

Bastian Zimmermann (Linke/Piraten): "Ich bin zuversichtlich, dass wir im Beirat für Digitalisierung Anfang Juni erfahren, wie es konkret weitergeht." Quelle: privat

„Mit dem Referat für Digitalisierung sowie den Stadtwerken hat die Kommunalpolitik in Wolfsburg zwei Partner, die auf das angekündigte Förderprogramm bereits gewartet haben“, sagt Bastian Zimmermann (Linke). Er sei deshalb zuversichtlich, „dass wir im Beirat für Digitalisierung Anfang Juni erfahren, wie es mit dem schnelleren Internet für Wolfsburg konkret weitergeht“.

Von Andrea Müller-Kudelka