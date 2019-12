Wolfsburg

Ab 7 Uhr stellen am Montagmorgen Landwirte ihre Traktoren in und um Wolfsburg ab. Damit wollen die Landwirte still gegen das Agrarpaket der Bundesregierung protestierten und auf eine Veranstaltung im Berliner Kanzleramt aufmerksam machen.

Trecker an vier Orten

„Die Liste der eingeladenen Vertreter aus der Landwirtschaft in das Kanzleramt finden viele Landwirte fragwürdig“, sagt Landwirt Michael Germer aus Hehlingen. Die Trecker stehen an der Autobahnfläche A2, am Wirtschaftsweg an A39, an der Brachefläche an der Dieselstraße vor Wolfsburg und am Parkplatz vor dem Allerpark.

Von Nina Schacht