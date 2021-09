Wolfsburg

Zufrieden und kämpferisch: Stimmungstechnisch hat am Sonntagabend überraschende Einigkeit zwischen den Konkurrenten Dennis Weilmann (CDU) und Iris Bothe (parteilose Kandidatin, unterstützt von SPD und FDP) geherrscht. Die beiden Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters gehen optimistisch in die Stichwahl am Sonntag, 26. September.

Weilmann ergatterte 43 Prozent der Wählerstimmen und bekam damit über zehn Prozent mehr als Bothe. Dementsprechend zufrieden gab sich der CDU-Kandidat: „Die Ausgangsposition ist toll, mit mehr als zehn Prozent Vorsprung lässt es sich gut in eine Stichwahl gehen.“

Weilmann hatte die Stichwahl bereits im Kalender eingeplant

Er wolle in den kommenden zwei Wochen an seiner Wahlkampf-Taktik festhalten: „Ich werde ganz viel mit den Menschen sprechen, ich werde ganz viel zuhören. Die Menschen wissen einfach am allerbesten, was gut für ihre Stadt ist.“ Die Stichwahl war in seinem Kalender ohnehin fest eingeplant: „Ich habe mir noch ein bisschen Urlaub aufgespart, weil ich wusste, dass es zu dieser Stichwahl kommt.“

Zur Galerie Am 26. September entscheidet sich, wer die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Mohrs antritt. Es wird sich zwischen Iris Bothe (parteilos, unterstützt von SPD) und CDU-Mann Dennis Weilmann.

Zur Feier ging es für Weilmann auf das Rittergut des Grafen von der Schulenburg in Nordsteimke, wo er viele Gratulationen entgegennahm. Auch seine Partei war zufrieden. Bei acht Kandidaten für die Nachfolge von Klaus Mohrs sei die Stichwahl keine Überraschung: „Die Stimmung ist sehr gut. Wir werden uns der Stichwahl stellen und werden kämpfen“, sagte Fraktionssprecher Peter Kassel. Dass die Entscheidung um das Amt des Oberbürgermeisters auf den Tag der Bundestagswahl fällt, ist aus Sicht von Kassel eine „gute Voraussetzung“.

Die SPD setzt darauf, dass die Bundestagswahl ihr helfen könnte

Noch mehr als die CDU hofft aber die SPD darauf, dass ihr die Bundestagswahl doch noch zum Sieg verhelfen könnte. „Wir sind uns sicher, dass bei der Bundestagswahl nochmal viel mehr Menschen an die Wahlurne gehen“, betonte Kandidatin Iris Bothe. Sie holte am Sonntagabend 32,2 Prozent der Stimmen. Bothe betonte, dass sie „absolut guten Mutes“ sei, dass sie das Ergebnis gemeinsam mit ihrem Team noch drehe.

Für die kommenden Wochen kündigt Bothe an, ihr Profil weiter schärfen zu wollen. „Ich bin ein Garant dafür, dass ich nicht nur ankündige, sondern, dass ich die Themen auch umsetze“, gab sie sich am Sonntagabend kämpferisch.

Zur Galerie Wolfsburg hat gewählt – und die Parteien feierten an verschiedenen Orten.

Die SPD, die Bothe unterstützt, geht trotz des Rückstandes auf Weilmann optimistisch in die Stichwahl. „Da ist noch alles drin. Sie hat bewiesen, dass sie es kann“, betonte SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer.

Da Bothe auch von der FDP unterstützt wird, feierte sie das Wahlergebnis nicht nur auf der Party der Sozialdemokraten im Café Rizzos, sondern auch im Awilon bei den Freien Demokraten. Auch hier wurde sie jubelnd und klatschend empfangen.

Endergebnis der OB-Wahl (alle Wahlbezirke)

Iris Bothe und Dennis Weilmann: Wer hat wo gewonnen?

Insgesamt gaben 51 170 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger eine gültige Stimme bei der OB-Wahl ab (53,6 Prozent Prozent). Bei der Stichwahl in zwei Wochen wird ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen beider Kandidaten erwartet.

Von Melanie Köster