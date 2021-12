Wolfsburg

Verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar ziehen sie bald wieder von Haus zu Haus: Die Vorbereitungen für die Sternsinger-Aktionen in Wolfsburg laufen. Traditionell singen die Kinder bei jedem Haus, sammeln Spenden und hinterlassen mit Kreide den Segen Christi über der Haustür. Durch Corona ist das Singen nicht mehr überall möglich. Doch für Alternativen ist gesorgt.

Der Resonanz auf die Aktion ist in diesem Jahr leider eher verhalten: „Bei unseren Einführungsveranstaltungen im November und diesen Montag fanden sich rund 25 Kinder zusammen“, erzählt Birgit Dybowski. Sie organisiert das Sternsingen in den Kirchen der katholischen Pfarrei St. Christophorus in Wolfsburg mit. „Vor Corona waren es immer zwischen 30 und 40“, so Dybowski.

Gesang mit Maske und viel Abstand

Fest steht: Bei einer reinen Briefaktion mit Spendenaufruf und Segensaufkleber per Post wird es zumindest im Stadtgebiet Wolfsburg dieses Jahr nicht bleiben. „Die Kinder werden auf jeden Fall zu den Häusern kommen und etwas sprechen, eventuell gibt es auch eine Strophe Gesang – mit Maske und viel Abstand“, so Dybowski. Definitiv würden alle Hygienestandards eingehalten.

Auf Seite der Haushalte ist die Resonanz bisher ebenfalls verhalten. Es würden „schon einige Anmeldungen vorliegen“, heißt es. Dass es nicht mehr sind, führt Dybowski darauf zurück, dass die Anmeldelisten vielfach nicht mehr in der Kirche aushingen – wegen des Datenschutzes. „Stattdessen kann man sich und seinen Haushalt jetzt online bei den Sternsingern anmelden“, so Dybowski. Gerade für ältere Menschen sei das nicht sehr nutzerfreundlich, viele würden wohl deswegen auf eine Anmeldung verzichten.

Sternsinger in Wolfsburg 2022: hier können Sie sich anmelden Wer Besuch, Brief oder Segenstüte von den Sternsingern bekommen will, kann sich noch online anmelden: Steimkerberg, Innenstadt – Donnerstag, 6. Januar, 14 bis 19 Uhr: https://kirchewolfsburg.secretarius.de/gottesdienste/12738/anmelden Kreuzheide, Warmenau, Kästorf – Freitag, 7. Januar, ab 9.30 Uhr:https://kirchewolfsburg.secretarius.de/gottesdienste/12740/anmelden Reislingen, Hellwinkel, Sandkamp – Freitag, 7. Januar, 14 bis 19 Uhr: https://kirchewolfsburg.secretarius.de/gottesdienste/12741/anmelden Köhlerberg, Rabenberg, Klieversberg, Eichelkamp, Westhagen, Detmerode – Freitag, 7. Januar, ab 14.30 Uhr: https://kirchewolfsburg.secretarius.de/gottesdienste/12742/anmelden Tiergartenbreite, Teichbreite – Freitag, 7. Januar, ab 14.30 Uhr: https://kirchewolfsburg.secretarius.de/gottesdienste/12743/anmelden Barwedel, Jembke, Brackstedt – Samstag, 8. Januar, ab 9.30 Uhr: https://kirchewolfsburg.secretarius.de/gottesdienste/12744/anmelden Nordsteimke, Barnstorf – Samstag, 8. Januar, 14 bis 19 Uhr: https://kirchewolfsburg.secretarius.de/gottesdienste/12746/anmelden Laagberg, Hageberg-West, alter Hageberg, Wohltberg, Hohenstein – Samstag, 8. Januar, ab 14.30 Uhr: https://kirchewolfsburg.secretarius.de/gottesdienste/12748/anmelden Vorsfelde, Parsau – Donnerstag, 6. Januar, Anmeldung bis spätestens Dienstag, 4. Januar um 12.10 Uhr: https://st-michael-wolfsburg.secretarius.de/gottesdienste/13207/anmelden Velpke – Donnerstag, 6. Januar, ab 9 Uhr, Anmeldung bis spätestens Dienstag, 4. Januar um 12.25 Uhr: https://st-michael-wolfsburg.secretarius.de/gottesdienste/13210/anmelden Für einige Gemeinden werden noch Sternsinger gesucht. Interessierte können sich unter folgenden Nummern melden: St. Christophorus: Frau Tomschy, 05361-52744 , Frau Preschl, 05363-40810 St. Bernward: Frau Stark, 05361 - 8986722 St. Joseph/ St. Heinrich/ St. Raphael /St. Elisabeth: Frau Dybowski, 05361 - 879848, Frau Heiny, 05365 – 96198

Sternsinger ziehen von Briefkasten zu Briefkasten

In Fallersleben waren die Kinder im letzten Jahr noch von Haus zu Haus gezogen. Dieses Jahr ziehen sie von Briefkasten zu Briefkasten: „Einige der Sternsinger vom letzten Jahr werden Segensbriefe in ihren Wohngebieten austragen“, so Petra Zwittian. Sie koordiniert die Sternsinger-Aktion des katholischen Pfarramts St. Marien in Fallersleben. „Das Risiko war uns in diesem Jahr einfach zu groß“, so Zwittian. Derweil sorgten die Organisatoren für kulinarischen Segen: die Wolfsburger Bäckerei Cadera wird ab 6. Januar in ihren Filialen mit Sternen verzierte Berliner verkaufen. „Pro Berliner werden 30 Cent ans Kindermissionswerk der Sternsinger gehen.“

Ein Teil der Kinder kann sich noch nicht impfen lassen

Eine Segenstüte gibt es in Vorsfelde. Segensaufkleber, Infozettel zum Spendenzweck und ein Segensbändchen ersetzen dieses Jahr den Gesang. „Ein Teil der Kinder kann sich noch nicht impfen lassen, das ist uns noch zu unsicher“, sagt Organisatorin Natalie Triller. In Zeiten von Corona sei die Begeisterung für die Aktion schwer zu verbreiten. „Die Kommunionskinder sind durch den Online-Unterricht nur noch schwer ansprechbar.“

Von Niklas Jan Engelking