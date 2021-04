Sterne fürs Aqua: Elverfeld darf Michelin-Plakette jetzt in den Händen halten

Wolfsburg

Im März zeichnete der Guide Michelin wieder herausragende Restaurants in ganz Deutschland mit seinen berühmten Sternen aus. Bereits zum dreizehnten Mal in Folge erhält das Aqua im Ritz-Carlton in der Autostadt dabei drei Sterne. Damit gehört das Spitzenrestaurant zum exklusiven Kreis der zehn Restaurants in Deutschland, die mit der höchsten Michelin-Auszeichnung geehrt werden.

Als offizieller Partner des Guide Michelin überreichte jetzt Uwe Tuleweit, Geschäftsleitung Metro Braunschweig GmbH, die neue Plakette mit der Sterneauszeichnung persönlich an Küchenchef Sven Elverfeld und Restaurantleiter Marcel Runge.

„Das Aqua bleibt damit auch künftig Teil der absoluten Spitzengastronomie“

Mandy Sobetzko und Armin Maus, Geschäftsführung der Autostadt, sagen: „13 Jahre in Folge 3 Sterne – das ist eine herausragende Leistung. Im Namen der Autostadt gratulieren wir Sven Elverfeld und seinem Team. Das Aqua bleibt damit auch künftig Teil der absoluten Spitzengastronomie und die Autostadt ein wichtiger Anlaufpunkt für Gourmetliebhaber aus der ganzen Welt.“

Die Auszeichnungen des Aqua im Überblick Das Aqua im Fünf-Sterne-Hotel Ritz-Carlton ist ein Gourmet-Restaurant, das bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat: 3 Sterne – Guide Michelin seit 2009 19,5 Punkte & 4 Hauben – Gault&Millau 5 F’s – Höchstbewertung – Der Feinschmecker 10 Pfannen – Höchstbewertung – Gusto 5 Kochlöffel – Höchstbewertung – Aral Schlemmer Atlas 5 Kochmützen – Höchstbewertung – Der große Restaurantführer Tipp*Service & Küche mit 5 Diamanten – Höchstbewertung – Varta Guide Gelisted in World’s 50 Best Restaurants Liste

Der Michelin-Stern, die international bedeutendste Auszeichnung für Restaurants, bestätigt die Kochkunst von Sven Elverfeld als einer der besten Sterneköche Deutschlands. Bereits seit 2009 wird das Aqua für seine kulinarischen Meisterwerke mit drei Sternen gewürdigt. Elverfeld: „Auch nach 13 Jahren und gerade in diesem besonders schwierigen Jahr, ist die Freude über die Auszeichnung sehr groß. Wir freuen uns alle darauf, hoffentlich bald wieder öffnen zu dürfen.“

Sven Elverfeld: Er ist seit 2000 Küchenchef des „Aqua“. Quelle: Roland Hermstein

Elverfelds ganz eigenständige Küche konzentriert sich auf die Harmonie von Aroma, Eigengeschmack und Textur. Selten finden sich mehr als eine Handvoll Grundprodukte auf dem Teller. Es reizt ihn, ungewöhnliche Produkte zu kombinieren, oder Traditionsgerichte und klassische Garnituren wiederzuentdecken und neu zu interpretieren. Im Laufe eines Jahres entstehen im Aqua zahlreiche neue Gerichte, die entsprechend der Jahreszeiten den hohen Schaffensdrang von Elverfeld und seinem Team widerspiegeln.

