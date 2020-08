Stephanusgemeinde: Neue Pastorin Charlotte Kalthoff ist jetzt offiziell im Amt

Detmerode

So manche beeindruckende feierliche Amtseinführung im In- und Ausland hat Pastorin Charlotte Kalthoff (55) in ihrer langjährigen Dienstzeit bereits erlebt: Als Referendarin wurde sie in Schottland willkommen geheißen, im kanadischen Manitoba fand sie nach eigenen Worten mit der dortigen Gemeinde ihre erste große Liebe, in Thüringen und Sachsen-Anhalt und schließlich in Wolfsburg (Fallersleben und Mörse) ist sie in den Kirchengemeinden mit großer Vorfreude begrüßt worden. Von allen bisherigen Einführungsgottesdiensten allerdings unterschied sich der am Freitag in Stephanusgemeinde in Detmerode aufgrund Corona und tropischer Hitze grundlegend.

Mitsingen war nur mit Maske erlaubt

Nur knapp 40 Besucher waren dabei, die sich gewissenhaft an die Abstandsregeln hielten und ihre Schutzmasken trugen. Zudem wurden gewohnte Rituale wie der gemeinsame Einmarsch von Pastoren und Kirchenvorstand durch applaudierende Besucherreihen gestrichen. Wer singen wollte, tat dies mit Maske, ohne war nur ein Mitsummen erlaubt. „Ja, dieser Tag hier ist tatsächlich in dieser Form außergewöhnlich“, betonte Pastorin Charlotte Kalthoff.

Damit hatte es sich aber auch mit den gegenwärtig so obligatorischen Einschränkungen. Die Herzlichkeit, mit der die Pastorin nunmehr endlich offiziell im Amt bestätigt wurde, spricht für Kalthoff. Zumal man sie in Detmerode bereits seit mittlerweile vier Jahren hat kennenlernen dürften. 2016 kam sie als „Halbtagsstelle“ zur Unterstützung von Anke Döding in den Stadtteil, übernahm dann allerdings nach längerer Vakanz die Kirchengemeinde Fallersleben und Mörse und kehrte zurück, als Pastorin Döding im November verstarb. Seitdem betreut Kalthoff die Stephanusgemeinde.

Bärbel-Riemer-Kurz und Frank Ralf Tapken vom Kirchenvorstand begrüßten die Besucher zum Einführungsgottesdienst, darunter Kollegen aus benachbarten Kirchengemeinden sowie eine Delegation der katholischen Kirchengemeinde St. Raphael. Die offizielle Einführung übernahm stellvertretender Superintendent Karsten Heitkamp, Pastor der Kirchengemeinden Groß Oesingen-Steinhorst. Er zeigte sich zuversichtlich, dass eine nicht ganz einfache Situation der Gemeinde überwunden werde.

Eindrucksvoll war die Begrüßung durch Kirchenvorstand Tapken. Er unterstrich, dass es Wunsch aller gewesen sei, Charlotte Kalthoff als neue Pastorin zu bekommen. Bereits in der Vergangenheit habe sie sich als große Stütze bewährt. „Wir freuen uns auf eine agile, aufgeschlossene, singende und moderne Pastorin“, sagte Tapken.

Charlotte Kalthoff bedankte sich für die freundliche Aufnahme, betonte aber im Sinne des heiligen Stephanus, dass die umfangreiche Gemeindearbeit auf möglichst viele Schultern gelegt werden sollte. Für die musikalische Untermalung des Gottesdienstes sorgte Detlef Pagel.

