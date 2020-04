Stein auf Stein: Leni und Mats bemalen „Okersteine“

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Wir sind in Woche drei. Noch immer kein Kindergarten und keine Schule. Sportvereine sind weiterhin geschlossen, Kindergeburtstage und Verabredungen mit den besten Freunden fallen aus. Während Mats es weiter als verlängerte Ferien empfindet, schimmert bei Leni erste Ernüchterung durch. Die Erstklässlerin vermisst ihre Freunde, denkt an die Osterfeiertage und an die Großeltern – Zeit, mal wieder Pinsel und Farbe aus dem Keller zu holen und für bunte Abwechselung zu sorgen: Heute bemalen wir Steine.

Sammlung von "Okersteinen": Diese Kiesel haben Leni und Mats zum Teil in den vergangenen Wochen gefunden. Nach Corona werden sie wieder neu ausgelegt. Quelle: Janine Kluge

Schon seit einer Weile gestalten wir bunte Steine und legen sie in der Umgebung aus. Es ist eine Idee, die vor gut einem Jahr in Meinersen ihren Ursprung hatte. Ich besuchte letzten Sommer die Gründerinnen der „ Okersteine“, Sarah und Debbi Wittkowski, und berichtete davon bei uns in der Zeitung. Sie haben damals die Gruppe auf Facebook und Instagram ins Leben gerufen – seither ist die Mitgliederzahl auf fast 5000 Steine-Künstler gewachsen.

Meine Kinder sind zwei davon. Seit ein paar Wochen finden wir regelmäßig tolle, bunte Steine bei uns in der Umgebung. Für Leni und Mats ist es mittlerweile wie eine Schnitzeljagd. Bei fast jedem Spaziergang finden die Geschwister neue Kiesel – vor allem Mats. Er ist unser erfolgreichster Stein-Finder. Was Leni manchmal etwas frustriert.

„Bunt, bunt bunt sind alle meine Steine“ – Mats hat beim Malen gesungen. Quelle: Janine Kluge

Dafür hat die Sechsjährige die größere Ausdauer beim Bemalen eigener „ Okersteine“. Gemalt wird mit Acryl – sowohl in Form von Stiften als auch aus der Tube. Wichtig: Anschließend werden die bunten Kunstwerke mit Klarlack (bevorzugt lösungsmittelfrei und ohne weitere Chemie) versiegelt. Wer diesen nicht griffbereit hat, kann auch Nagellack verwenden. Außerdem darf nichts auf die Steine geklebt werden, was abfallen und somit in der Natur landen kann. Auch politische Äußerungen und Werbung sind bei den „ Okersteinen“ nicht erlaubt.

Die Reise der Steine: So funktioniert’s In Gifhorn und Braunschweig heißen sie „ Okersteine“, in Gifhorn auch „Tim`Bo-Stones“, in Peine gibt es die „Fuhsesteine“ und in Wolfsburg werden häufig „Allersteine“ gefunden – jede Region hat ihre eigene Stein-Gruppe. Doch ausgelegt und gefunden werden sie überall auf der Welt. V on Dänemark bis nach Spanien, Australien oder USA: Die Steine werden bemalt, mit dem Hashtag der jeweiligen Gruppe sowie dem Facebook-Symbol versehen und irgendwo ausgelegt. Wer einen Stein findet, postet das im Idealfall in der entsprechenden Gruppe auf Facebook oder Instagram und legt ihn an einem anderen Ort wieder neu aus. Auf diese Weise legen die Kunst-Kiesel zum Teil weite Reisen zurück. Sollte ein Stein dem Finder besonders gut gefallen, darf er auch mal behalten werden. Auch darüber freuen sich die Künstler. In vielen Orten gibt es mittlerweile auch schon „Tausch-Kästen“. Dort können mitgebrachte, bemalte Steine gegen andere schöne Kiesel eingetauscht werden.

Bei jedem Spaziergang werden Steine gesucht – und gefunden

Das Schöne ist, die Kinder haben bei jedem Ausflug eine Mission. Selbst, wenn wir mal keinen „ Okerstein“ finden, landen fleißig unbemalte Steine im Fahrradkörbchen. Die Kinder wissen mittlerweile ganz genau, welche Steine sich zum Bemalen eignen. Die richtige Größe müssen sie haben, möglichst glatt sollten sie sein. Die Form ist völlig egal. Oftmals gibt diese allerdings schon seine Bestimmung vor. „Schau mal, der sieht aus wie eine Schuh“, meint Leni neulich. Und Mats hat etwas anderes entdeckt: „Das ist eine Dino-Kralle.“ Natürlich. Was sonst.

Passend zur Jahreszeit: Vor Kurzem hat Mats diese beiden „Oster-Okersteine“ gefunden. Quelle: Janine Kluge

Beim Bemalen der Steine denken die Kinder dann schon wieder ans „Auswildern“, wie die Mitglieder der „ Okersteine“ das Auslegen der bemalten Exemplare nennen. „Hoffentlich findet jemand meinen Stein“, sinniert Leni, die mit vorsichtigem Pinselstrich ein Herz auf ihr Objekt malt. „Ich freue mich immer so, wenn ich einen Stein finde. Bestimmt freut sich der Finder auch über dieses Herz.“ Und genau das ist auch die Idee hinter den „ Okersteinen“: die Welt ein bisschen bunter machen, anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Was gibt es derzeit für ein schöneres Motiv als einen Regenbogen? Quelle: Janine Kluge

Wegen der Corona-Situation bitten die Administratoren der Okerstein-Gruppe auf Facebook und Instagram momentan darum, keine Steine auszulegen. Dafür seien die möglichen Übertragungswege des Virus noch zu ungeklärt. Doch es kann weiter gemalt werden. Und irgendwann, wenn wir all das überstanden haben, werden wir unsere bunten Kunstwerke wieder raus in die Welt schicken. Eine schönes Ziel.

Von Janine Kluge