Seit dem vergangenen Herbst sind die ersten Wohnungen im Baugebiet Steimker Gärten an der Nordsteimker Straße fertiggestellt. Mittlerweile leben bereits rund 950 Menschen im neuen Quartier. Bis Einzelhandel, Kita und Seniorenresidenz fertiggestellt sind, wird es aber noch eine Weile dauern.

Der Verkauf der Baufelder bewegt sich laut VW Immobilien im Zeitplan

„Die Steimker Gärten wachsen kontinuierlich von Woche zu Woche“, berichtet Tobias Fruh, Sprecher von VW Immobilien. Im ersten von zwei Bauabschnitt befänden sich die Mehrzahl der verfügbaren Bauflächen in der Realisierung. Im zweiten Bauabschnitt seien drei von 16 Baufeldern verkauft, was laut Fruh dem Zeitplan entspreche.

VW Immobilien errichtet in den Steimker Gärten derzeit vier Mietwohnungs-Neubauprojekte selbst. Von den aktuell im Vertrieb befindlichen Wohnungen seien etwa 50 Prozent vermietet. „Damit sind wir in einem schwierigen Corona-Jahr durchaus sehr zufrieden“, sagt Ulrich Sörgel, Leiter Wohnimmobilien bei VW Immobilien. Im „Weidenplan“, dem im Herbst 2019 als erstes fertiggestellten Gebäude, seien mittlerweile 27 von 31 Wohnungen vermietet.

Der Blick von oben: Das Luftbild vom 4. November zeigt den Baufortschritt in den Steimker Gärten. Quelle: VW Immobilien

Die Verhandlungen für eine Bäckerei haben begonnen

Ein Manko ist bislang die Infrastruktur. Noch haben die 950 im Wohngebiet lebenden Menschen keinerlei Einzelhandel vor Ort. Das soll sich laut Fruh aber bald ändern: „Wir verzeichnen eine gute Anzahl an Interessentenanfragen, die wir derzeit bündeln und die Gespräche vorbereiten.“ Laut dem Sprecher starten gerade die Verhandlungen für eine Bäckerei. Insgesamt stehen rund 2700 Quadratmeter für Gewerbe, Dienstleistungen und kleinteiligen Einzelhandel zur Verfügung. Zusätzlich ist ein Supermarkt mit einer Handelsfläche von etwa 1200 Quadratmetern geplant.

Das geplante Seniorenquartier lässt ebenfalls noch auf sich warten: Ursprünglich wollte die Specht Gruppe aus Bremen bis Ende 2020 in einem großen Komplex eine Seniorenresidenz mit Pflegebereich, eine Tagespflege, Seniorenwohnungen und eine Kita fertigstellen. Jetzt ist der Abschluss der Arbeiten für das zweite Quartal 2021 geplant: „Zu der Verzögerung kam es, weil wir Nachunternehmerleistungen nicht in Anspruch nehmen konnten und es zudem zu Verspätungen bei der Lieferung von Material kam; beides Corona-bedingt“, sagt Bauleiter Björn Beining.

In der Seniorenresidenz laufen die Innenarbeiten, die Kita befindet sich im Rohbau

Die Fassade für die zukünftige Seniorenresidenz ist bereits geschlossen, alle Fenster sind eingebaut. Jetzt laufen die Innenarbeiten im Pflegebereich: „Aktuell erfolgen Putz- und Estricharbeiten und partiell finden bereits Malerarbeiten statt. Das Gebäude wird zurzeit schon abgerüstet, weil die Dachdeckerarbeiten abgeschlossen sind. Bei der Kita befinden wir uns in den Rohbauarbeiten“, erklärt Beining. In dem Baufeld, in dem die Seniorenwohnungen entstehen soll, laufen ebenfalls die Rohbauarbeiten.

Die Stadt Wolfsburg wird der Träger der neuen Kita sein und die Räumlichkeiten mieten. Eine entsprechende Vorlage hat der Rat der Stadt bereits im Juli beschlossen. Der geplante Eröffnungstermin der sechsgruppigen Kita für über 100 Kinder ist demnach der 1. September 2021. Mit der neuen Kita möchte die Stadt zwei Aspekten Rechnung tragen: Zum einen soll die Einrichtung bei der Erfüllung des in der gesamten Stadt bestehenden Bedarfs an Krippen- und Kitaplätzen dienen. Zum anderen soll sie speziell die Situation in den benachbarten Stadtteilen entspannen.

Die geplante Kita umfasst eine Mietfläche von 1 327 Quadratmetern, hinzu kommen 1 875 Quadratmeter Außengelände und sechs PKW-Stellplätze. Laut der Stadt liegen die jährlichen Mietkosten bei 185 400 Euro, dazu kommen Nebenkosten in Höhe von 135 200 Euro. Für die Ausstattung der Kita veranschlagt die Stadt zudem 475 000 Euro.

Von Melanie Köster