Wolfsburg

So eine Tiefgarage ist eine praktische Sache – wenn man denn mit dem Auto herauskommt. Am Baldrianweg in den Steimker Gärten wurden Mieter zum zweiten Mal durch eine Baustelle ausgebremst. Wäre vielleicht kein Problem gewesen, hätten sie davon gewusst – denn informiert wurden die Bewohner erst 22 Minuten vor dem Beginn der Sperrung.

Um 9.38 Uhr am Donnerstag erhielt Anwohner Lucas Vaglica eine E-Mail von seiner Hausverwaltung, dass die Tiefgarage bis 10 Uhr geräumt werden müsse und zehn Tage nicht nutzbar sei. In der Nachricht der Krulich Immobilien hieß es, man bitte die verspätete Information zu entschuldigen. „Für alle Bewohner, die nicht um 8 oder 9 Uhr angefangen haben zu arbeiten, kam die Informationen wieder einmal viel zu spät“, berichten Vaglica und seine Verlobte Colien Heiser, die im „Blauen Garten“ wohnen.

Bereits im November wird die Tiefgarage überraschend zugebaut

Wieder einmal, denn als am 1. November 2021 Bauarbeiten auf dem Baldrianweg begannen, habe es einen ähnlichen Vorfall gegeben. „Die Mieter wurden erst informiert, als es schon zu spät war“, berichtet Heiser. Bewohner seien mit ihrem Auto nicht mehr aus der Tiefgarage gekommen. „Es entstanden zusätzliche Kosten für den Weg zur Arbeit“, so die 24-Jährige. Die Hausverwaltung sei von Volkswagen Immobilien (VWI) über den Ausbau benachrichtigt worden, habe diese Infos aber zu spät weitergegeben.

Die Hausverwaltung gelobt Besserung

Nun wurden einige Autos erneut in der Tiefgarage eingesperrt. Heiser und Vaglica hatten dieses Mal Glück. „Unsere Nachbarn leider nicht“, sagen sie. „Die Krulich GmbH leidet an einem massiven internen Problem von Informationsweitergabe“, finden sie.

„Es tut uns wahnsinnig leid, wir sind aber mit Mietern in Kontakt“, verspricht deren Geschäftsleitung Katy Fröhlich Besserung. „Die künftige Kommunikation mit VWI wird besser laufen.“ Für die Mieterinnen und Mieter sei vom Freitag um 13 Uhr bis Montag um 7.30 Uhr eine provisorische Zufahrtsmöglichkeit in die Tiefgarage geschaffen worden.

Bewohner sollen auf Parkfläche am Pfefferminzweg ausweichen

So steht es auch auf einem Aushang, den die VWI laut Vaglica und Heiser am Donnerstag an die Hauseingänge anbrachte: Demzufolge sei die Hausverwaltung bereits am 22. Februar über die Sperrung informiert worden, habe dieses aber nicht an die Bewohner weitergegeben. Als alternative Parkplatz könne eine Fläche am Pfefferminzweg genutzt werden.

Aushang am Baldrianweg: Volkswagen Immobilien versuchte nach der Kommunikationspanne bei der Hausverwaltung, die Mieter selbst zu informieren. Quelle: privat

„Seitens der Krulich GmbH wurden wir Mieter bisher nur darüber informiert, dass die Tiefgarage nicht nutzbar ist, ob eine Mietminderung für die Stellplätze in der Tiefgarage vorgesehen ist, bleibt weiter fraglich“, sagen Heiser und Vaglica. „Das werden wir individuell klären“, verspricht Fröhlich.

In den Steimker Gärten läuft der Endausbau der Straßen

„Wir bedauern, dass es im Baustellen-Betrieb der Steimker Gärten zu Einschränkungen für die Bewohnerinnen und Bewohner des Baldrianwegs kam“, hieß es seitens von Volkswagen Immobilien. Wegen des Endausbaus müssten noch mehrmals Straßen in den Steimker Gärten gesperrt werden. „Wir bemühen uns, diese Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten und weiterhin rechtzeitig darauf hinzuweisen“, hieß es.

Immerhin dürfte es bald etwas Entspannung geben beim Thema Parkplätze. Denn gebaut werden an den Straßen unter anderem Parkbuchten. Am Baldrianweg sind schon einige fertiggestellt.