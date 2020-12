Wolfsburg

Witzige Aktion: Wie schon in den Jahren zuvor hat VW Immobilien wieder Weihnachtsbäume verlost. Insgesamt 180 Bäume gab es zu gewinnen. Die Übergabe an die Gewinner fand am Samstag allerdings per Drive-In in den Steimker Gärten statt, um unter Einhaltung aller Hygieneregeln die Aktion auch in diesem Jahr durchführen zu können.

Das Team von VW Immobilien achtete strikt auf die Einhaltung der Hygieneregeln

Die große Tanne wollte erst nicht so recht in den Wagen. Karl-Heinz Jankowski wollte schon aussteigen und mithelfen, aber er wurde freundlich gebeten, im Wagen zu bleiben. „Wir achten hier eben sehr auf die Einhaltung der Hygieneregeln“, erklärte Henning Kohn. Der Gartenbaumeister von VW Immobilien (VWI) organisierte mit seinem Team den ungewöhnlichen Drive-In.

Die Gewinner konnten dort einzeln vorfahren und sich vom Auto aus einzelne Bäume zeigen lassen, um sich dann einen auszusuchen. „Das ist eine tolle Aktion“, lobte Jankowski. „Die haben hier alles sehr gut organisiert.“

Zur Galerie Die Übergabe der Tannenbäume bei der traditionellen Verlosung von VW Immobilien hat in diesem Jahr per Drive-In in den Steimker Gärten stattgefunden. Kekse und Glühwein gab es am Autofenster.

Der 72-Jährige vom Klieversberg hatte vor drei Jahren schon einmal Glück und einen Weihnachtsbaum gewonnen. Damals fand die Aktion noch im Hotel Global Inn statt. In dem zur VWI gehörenden Hotel war die Übergabe in diesem Jahr wegen des Corona-Lockdowns nicht möglich.

„Wir haben sehr lange an einer Lösung gearbeitet“, berichtete VWI-Sprecher Tobias Fruh. Er selbst war auch im Einsatz und koordinierte den Ablauf. Mitarbeiter aus dem Kundenservice nahmen die Ankömmlinge auf dem großen Parkplatz am südöstlichen Ende der Steimker Gärten im Empfang.

Die Gewinner der Bäume waren zu verschiedenen Zeiten eingeladen, um die Aktion zu entzerren

Die Gewinner waren zu verschiedenen Zeitfenstern eingeladen, um die Ausgabe der Bäume möglichst zu entzerren. Auf dem Parkplatz warteten sie dann, bis sie zum Drive-In vorfahren durften. Die Wartezeit verkürzt wurde mit Keksen, Glühwein und Punsch, den Mitarbeiter des Global Inn direkt an den Wagen lieferten.

Von den 180 Weihnachtsbäumen waren 100 unter den Mietern der Immobiliengesellschaft verlost worden. Die anderen Bäume gingen über Social Media und andere Kanäle an die Gewinner. Insgesamt 20 Bäume werden erst noch ihre Beisitzer finden. „Die Bäume bringen wir zur Wolfsburger Tafel“, erklärte Tobias Fruh.

Die Übergabe der Weihnachtsbäume dauerte über drei Stunden

Die Übergabe an die Gewinner ging über drei Stunden lang und lief sehr reibungslos. „Die Leute sind sehr verständnisvoll. Die sind alle sehr entspannt“, sagte Henning Kohn. Gut vorbereitet waren sie auch. Jeder hatte schon seine Rücksitzbank umgeklappt und den Innenraum mit Decken oder Folien ausstaffiert.

Jeder konnte sich in Ruhe einen Baum aussuchen. Manchmal ließ sich die Heckklappe nicht einfach so öffnen. Doch die Mitarbeiter wussten gleich Bescheid. „Öffnen Sie doch bitte einmal die Fahrertür“, war ein häufiger Satz. Auch bei Karl-Heinz Jankowski klappte die Beladung dann gut, und er fuhr zufrieden mit seinem Weihnachtsbaum nach Hause.

Von Robert Stockamp