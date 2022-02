Wolfsburg

Zum geplanten Edeka in den Steimker Gärten verrät Volkswagen Immobilien (VWI) nun weitere Details: Der zentral gelegene Supermarkt am Quartiersplatz soll Anfang 2025 eröffnet werden. Die Ladenfläche soll 1800 Quadratmeter umfassen mit Platz für 12. 000 Artikel sowie Bedientheke für Wurst, Käse und Backwaren.

Konzept für mehr Nachhaltigkeit im Supermarkt

„Der Neubau wird von dem selbstständigen Edeka-Kaufmann Maurice Bahrs übernommen, der bereits den Edeka-Markt am Gerta-Overbeck-Ring in Wolfsburg betreibt“, so VWI-Sprecher Stefan Uckelmann. Das Besondere an dem Edeka sei das mit dem WWF entwickelte Marktkonzept „Auf ZukunftsWegen“. Das beinhaltet zum Beispiel die Energieversorgung mit Ökostrom, Mehrwegkonzepte zur Reduzierung von Verpackungsmüll sowie einen höheren Anteil von Bioprodukten.

Quartiersplatz in den Steimker Gärten: Derzeit laufen die Bauarbeiten in dem neuen Stadtteil. Quelle: Britta Schulze

Neun weitere Gewerbeeinheiten

Geplant seien neben Edeka neun weitere Gewerbeeinheiten. Bisher waren dafür unter anderem ein Bäcker, ein Obst- und Gemüsehändler, ein Friseur und ein Angebot für Fitness und Gesundheit im Gespräch.

Das nachhaltige Wohn- und Geschäftshausensemble von Meyer Projektentwicklung und Urbainity mit 188 Wohneinheiten und 3200 Quadratmetern Gewerbefläche ist laut VWI eines der größten KfW-40-plus-Projekte in Deutschland. Die Gebäude sollen besonders wenig Energie verbrauchen. Das Ensemble wurde von den Joint-Venture-Partnern im August 2021 an den von Industria Wohnen gemanagten Publikumsfonds „Fokus Wohnen Deutschland“ veräußert.

„Es ist ein toller Schritt für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Steimker Gärten, künftig mit Edeka Bahrs einen kompetenten und attraktiven Rundumversorger vor der Haustür zu haben – die Quartiersmitte wird lebendig“, meint VWI-Geschäftsführer Meno Requardt.

Von der Redaktion