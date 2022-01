Steimker Gärten: Dieser Supermarkt kommt, auch ein Bäcker soll eröffnen

Bislang haben die Bewohner der Steimker Gärten außer einem kleinen Marktstand keine Einkaufsmöglichkeiten in ihrem Stadtteil. Das soll sich ändern. Für einen Supermarkt und einen Bäcker gibt es mittlerweile konkrete Pläne.

Quartiersplatz in den Steimker Gärten: In diesem Jahr soll ein Bäcker in das Neubaugebiet kommen. Quelle: Britta Schulze