Wolfsburg

Passender Einstand: Christian Czikora hat als neuer Küchenchef im Parkhotel angefangen. Die Gäste können den gebürtigen Erfurter beim Sommerfest am Freitag, 2. Juli, kennenlernen. Dann serviert er „Saftiges“ vom Grill.

Geschäftsführer Roland Lohss und das Parkhotel-Team laden ab 17 Uhr zum Live-Konzert mit Pop, Folk, irischer Folklore und Musical ein. Dylan Vaughn (Gesang und Gitarre) und Martin Burns (Gesang, Piano und Gitarre) präsentieren Coversongs aus sechs Jahrzehnten. „Die Gäste können sich auf eine wundervolle Sommernacht am Steimker Berg freuen“, sagt Lohss.

Das Parkhotel am Steimker Berg lädt zum Sommerfest ein

Zum Empfang gibt es ein Glas Bowle aufs Haus und danach werden gegrillte Leckereien, Snacks, Salate und viele Köstlichkeiten serviert. Das Speisen- und Getränkeangebot wird situationsabhängig entweder an Tischen à la carte serviert oder an Buffet-Stationen angeboten. Die Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 05361 505-263 oder per E-Mail an restaurant@parkhotel-wolfsburg.de. Erwachsene zahlen 15 Euro, für Kinder von 6 bis 17 Jahren werden fünf Euro berechnet. Eine Tischreservierung ist nicht möglich.

Parkhotel Wolfsburg: Der neue Küchenchef Christian Czikora gibt seinen Einstand beim Sommerfest. Quelle: Eszter Tauker

Dafür können die Gäste den neuen Küchenchef in Aktion erleben. Christian Czikora arbeitet seit dem 21. Juni im Parkhotel. Der gebürtige Erfurter übernimmt die Leitung des achtköpfigen Küchenteams. Zu seinem Einstand beim Sommerfest serviert der 40-Jährige die beliebte regionale Wildbratwurst mit Preiselbeer-Senf.

Neuer Küchenchef Christian Czikora gibt seinen Einstand beim Sommerfest

Seine Küchen-Laufbahn begann vor über 20 Jahren im Courtyard by Marriott in Eisenach. Er stand als Küchenchef bereits über zehn Jahre an der Spitze verschiedener Küchenteams, zuletzt in Braunschweig. Laut Lohss verfügt er über einschlägige Erfahrungen aus der internationalen Küche.

Zudem liebe er das Land rund um Wolfsburg und die Verarbeitung der regionalen Produkte. „Seine Begeisterung hat sich sofort auf die jüngeren Köche übertragen. Wir freuen uns und sind überzeugt, mit dieser Besetzung immer gutes Essen auf den Tisch zu bringen und beim Wareneinkauf die Regionalität weiter auszubauen“, so Lohss.

Von der Redaktion