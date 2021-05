Steimker Berg

Im Konflikt um den Steimker Berg nähern sich Stadtverwaltung und Ortsrat Stadtmitte der Zielgeraden: Die Verwaltung hat den Bebauungsplan „Steimker Berg“ jetzt soweit geändert, dass der Ortsrat nur noch in einem zentralen Punkt unzufrieden ist: dem Anbau von Photovoltaikanlagen auf die Dächer von denkmalgeschützten Häusern. Am Mittwoch, 5. Mai, behandelt der Ortsrat Stadtmitte ab 18.30 Uhr genau dieses Thema während seiner Sitzung im Ratssitzungssaal.

Boarding ist am Steimker Berg nur noch eingeschränkt nötig

Das leidige Thema „Boarding“ – das nur kurzzeitige Vermieten von Wohnungen – ist anscheinend gelöst: Laut Verwaltung sind dem Parkhotel gewerbliche Vermietungen nur noch am Standort Unter den Eichen 55 sowie im Nebengebäude Unter den Eichen 51 bis 53 erlaubt. „Anbau ja, Boarding nein“, fasst Ortsbürgermeister Detlef Conradt (SPD) die Regelung zusammen. Für ihn eine gute Lösung, denn: „Die Bewohner der denkmalgeschützten Wohnungen waren echt genervt.“ Zudem sei das Parkhotel seinen Pflichten wie Reinigen und Mülltonnen rausstellen nur mangelhaft nachgekommen – was ebenso für Verärgerung gesorgt habe. Laut Stadt dürfen die Parkhotel-Wohnungen am Steimker Berg nur noch für „mindestens zwölf Monate“ vermietet werden.

Zur Galerie Der Steimker Berg ist der älteste und schönste Stadtteil Wolfsburgs.

Eine weitere Planänderung betrifft den Marktplatz: Der soll vom „Reinen Wohngebiet“ zum „Allgemeinen Wohngebiet“ umgewidmet werden. Das bedeutet, dass wieder Kleingewerbe wie Kiosk oder Bäckerei angesiedelt werden dürfen: „Das gehört zum städtischen Leben einfach dazu“, sagt Detlef Conradt. Wo früher Läden gewesen seien, seien heute Büros oder Wohnungen im Erdgeschoss – zum „städtischen Leben“ trage das nicht bei.

Detlef Conradt (SPD): „Wir können den Denkmalschutz doch nicht vor den Klimaschutz stellen.“ Quelle: Thomas Koschel

Ortsrat will Solaranlagen auf Dächern zulassen

„Entgegen der bisherigen Festsetzungen werden im aktuellen Entwurf Solar/PV-Anlagen und Satellitenantennen an Nebenanlagen und auf rückwärtigen Grundstücksflächen zugelassen, wenn sie für das Erscheinungsbild verträglich angeordnet werden können“, schreibt die Verwaltung. Für Detlef Conradt geht an dieser Stelle der Denkmalschutz zu weit: „Photovoltaikanlagen dienen dem Klimaschutz und sind andernorts sogar auf Kirchendächern möglich“, betont er. Deshalb fordert er: „Solaranlagen sollen auf Dächern, die straßenabgewandt sind, erlaubt sein. Wir können den Denkmalschutz doch nicht vor den Klimaschutz stellen.“

Der Steimker Berg Der Steimker Berg ist der älteste Stadtteil Wolfsburgs. Bereits im Frühjahr 1938 – noch vor der offiziellen Stadtgründung – entstanden am sogenannten Bullenberg die ersten Baracken mit Büro- und Wohnräumen für Architekten, Landvermesser und Bauingenieure. Die wurden für den Bau des VW-Werkes und anderer Stadtteile benötigt. Offizieller Baustart für die Siedlung „Steimker Berg“ war im Oktober 1938. Die ersten Mieter zogen bereits 1939 ihre Wohnungen. Um 1950 wurde der Stadtteil nach Osten um den Kiefernweg erweitert. Es entstanden Mehrfamilienhäuser für VW-Führungskräfte und die Villa des VW-Generaldirektors Heinrich Nordhoff. Die Friedrich-von-Schiller-Schule wurde gebaut, das Christliche Jugenddorf Deutschlands übernahm das Jugendwohnheim am Bullenberg. Zudem entstand dort das Altenpflegeheim Emmaus-Heim. Das Gebäudeensemble rund um den historischen Marktplatz steht heute unter Denkmalschutz.

Das sind die weiteren Themen der Ortsratssitzung:

Weitere Themen der Ortsratssitzung sind: Vorstellung des Baugruppenprojekt „Bunte2“ in den Hellwinkelterrassen, Freigabe der mittleren Porschestraße für Radfahrer (Modellprojekt), neue Räumlichkeiten für den Jugendtreff „Haltestelle“ am Nordkopf, Alternative Grüne Route, Bebauungsplan „Steimker Gärten“ sowie Bebauungsplan „Erlebniswelt Allerpark“.

Von Carsten Bischof