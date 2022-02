Wolfsburg

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr sind im Jahr 2021 zu 2038 Einsätzen ausgerückt. Das geht aus der aktuellen Einsatzbilanz hervor. Darunter gab es einige Einsätze, die die Feuerwehrleute besonders gefordert haben.

Die Berufsfeuerwehr (BF) und die Freiwillige Feuerwehr (FF) rückten zu 701 Bränden aus, 2020 waren es 757 Brände. Es gab 1337 Hilfeleistungen (2020: 1565). 6655 Mal rückte der Rettungsdienst aus, es gab 2896 Notarzteinsätze und 198 Krankentransporte.

Einige Einsätze haben die Wolfsburger Kameraden besonders gefordert

Die Arbeitsgemeinschaft Rettungsdienst Wolfsburg (ARW) war 7240 Mal mit dem Rettungsdienst im Einsatz. Es gab 9697 Krankentransporte. In Wolfsburg landete der Rettungshubschrauber 71 Mal, das ist eine Landung weniger als 2020.

Im letzten Jahr gab es weniger Brände und Hilfeleistungen als 2020 mit 2322 Einsätzen.

Wie in jedem Jahr gab die Feuerwehr Einsätze an, die sie besonders gefordert haben: Am 22. Januar 2021 brannte ein Fachwerkhaus in der Altstadt Fallersleben. Mit mehr als 100 Kräften wurden die umliegenden Gebäude gerettet. Im April brannte ein Holzstapel an der Außenfassade der Kindertagesstätte St. Heinrich im Stadtteil Rabenberg. Die Erzieherinnen haben die 22 Kinder evakuiert, drei Erwachsene zogen sich leichte Verletzungen zu.

Neue Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehren in Wolfsburg

Im Juni stießen zwei Autos zwischen Vorsfelde und Velstove frontal zusammen. Bei dem schweren Verkehrsunfall wurden drei Menschen verletzt. Im September wurden bei einer Messerstecherei im Kaufhof vier Menschen verletzt.

Die Berufsfeuerwehr nahm im Jahr 2021 ein Löschfahrzeug, einen Abrollbehälter für Gefahrguteinsätze und einen Kommandowagen in den Dienst. Die Ortsfeuerwehr Heiligendorf hat einen neuen Gerätewagen Logistik bekommen, die Kameraden aus Vorsfelde freuten sich über ein Löschfahrzeug und für die Freiwillige Feuerwehr wurden drei Wärmebildkameras beschafft.

