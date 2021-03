Einige Wolfsburger Frühaufsteher haben sich in der Nacht auf Dienstag verwundert die Augen gerieben: Am Himmel war eine ungewöhnliche Formation aus Lichtpunkten aufgetaucht.

„Perlenketten“ aus Licht: Die „Starlink“-Satelliten sind am Himmel gut erkennbar – so wie hier in Ungarn. Quelle: Archiv / Peter Komka