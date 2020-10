Wolfsburg

Nach dem schweren Unwetter am 13. Juni haben die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) und die Stadt die Arbeitsgruppe „Starkregen“ ins Leben gerufen. Mit Unterstützung der Feuerwehr und Bürgern soll sie den Ursachen für die zahlreichen Überschwemmungen im Stadtgebiet auf die Spur zu kommen und sie beheben. In Reislingen sind bereits erste Gegenmaßnahmen abgeschlossen, in anderen Stadtteilen laufen sie. Die WEB sehen aber auch die Bürger in der Verantwortung.

Eine „Starkregenvorsorgekarte“ soll besonders gefährdete Punkte in Wolfsburg zeigen

Seit dem 6. Juli trifft sich die Arbeitsgruppe alle zwei Wochen. Sie sammelte Hinweise von Bürgern auf besonders gefährdete Punkte im Stadtgebiet. Die WEB werteten aus, wo in Wolfsburg Tiefpunkte sind, zu denen das Wasser bei einem Starkregen theoretisch fließen könnte. Zusammen mit den Hinweisen der Bürger erstellten die WEB schließlich ein digitales Geländemodell. Die „Starkregenvorsorgekarte“ dient aktuell als internes Werkzeug, um Maßnahmen zu entwickeln und zu optimieren. Langfristig sollen die besonders gefährdeten Punkte auch für die Bürger online einsehbar sein. Insbesondere die Fließwege des Wassers seien jedoch schwer vorherzusagen, sagt Vera Weinke von den WEB: „Die Karte ist nicht so genau, dass wir jede Mauer und jeden Bordstein erfassen können, die einen Einfluss haben.“

Unter anderem in Reislingen und Nordsteimke laufen bereits Maßnahmen gegen die Überflutungen

Um direkt auf Maßnahmen zu schließen, eignet sich die Karte ohnehin nicht: Dafür ist ein Besuch vor Ort notwendig. Aktuell arbeiten die WEB die Hinweise der Bürger nach und nach ab. Im Lasker-Schüler-Ring in Reislingen Süd-West konnte bei dem Unwetter im Juni beispielsweise ein Graben die Wassermassen nicht aufnehmen. Deshalb hat die Stadt mittlerweile den Damm erhöht. In der Rheinstraße am Windberg haben die WEB die Wasserableitung durch neue Abflüsse und Mulden optimiert. In Nordsteimke sollen zudem in der Hehlinger Straße und der Straße Am Mooranger die Fahrbahnen durch Aufpflasterung erhöht werden.

„Uns ist wichtig, jetzt nicht alles gleichzeitig und möglichst schnell zu machen. Die Maßnahmen dürfen nicht dazu führen, dass das Wasser beim nächsten Mal zwar von einem Grundstück ferngehalten wird, aber dafür zum Nachbarn läuft“, meint Thorsten Riekhoff, Fachbereichsleiter bei den WEB.

Die WEB kritisieren die zunehmende Versiegelung auf vielen privaten Grundstücken

Bei der Vorsorge von Überflutungen fahren die WEB dreigleisig, erklärt Weinke: „Wir müssen die Kanäle groß genug vorhalten und versuchen, sie weiter zu optimieren. Für den Fall eines Starkregens müssen wir außerdem dafür sorgen, dass wir weniger Gefahrenpunkte für Überschwemmungen auf dem Weg zum Kanal haben. Dafür müssen wir auch private Flächen nutzen und die Anwohner müssen sich zudem selber schützen.“

Grundsätzlich seien die Kanäle in Wolfsburg groß genug, betonen Weinke und Riekhoff. „Für solche Starkregenereignisse ist ein Kanal aber nicht dimensioniert“, erklärt Riekhoff. Hier zähle auch der Einsatz der Anwohner, für die die WEB Beratung anbiete. Riekhoff und Weinke kritisieren, dass viele Neubaugebiete durch Stellplätze und Schottergärten deutlich mehr versiegelt seien als im Bebauungsplan vorgesehen. Dieser dient als Grundlage für die Planung der Kanäle. Zudem sei nicht allen Anwohnern bewusst, dass sie unterhalb der sogenannten „Rückstauebene“ – die in der Regel der Straßenoberkante entspricht – selber für die Rückstausicherung sorgen müssen.

