Starkes Konzert im Hallenbad: 500 Fans feiern Laith Al-Deen

Am Samstagabend bebte das Hallenbad vor Begeisterung und musikalischer Exzellenz: Laith Al-Deen, vor genau zwanzig Jahren mit Chartbreakern wie „Bilder von dir“ und „Dein Lied“ bekannt geworden, zählt nach wie vor zu den bedeutendsten deutschen Musikern. Er produzierte schon Musik mit Anett Louisan, Peter Maffay, Luxuslärm, BAP und vielen weiteren. Auch in der Vox-TV-Sendung „Sing meinen Song“ wirkte er 2016 an dem Projekt „Songs für die Ewigkeit…Tribute to…“ mit und trat dabei gemeinsam mit Namika, Wolfgang Niedecken, Michael Patrick Kelly, Mieze Katz und Max Mutzke auf.

Im Rahmen der „ Songbird“-Reihe hatte die Unterstützung der Volksbank BraWo es nun möglich gemacht, diesen hochkarätigen deutschen Singer-Songwriter samt Liveband im Hallenbad begrüßen zu dürfen. Eigentlich hatte das Konzert bereits in der Vorweihnachtszeit stattfinden sollen, war jedoch aus Krankheitsgründen kurzfristig abgesagt worden ( WAZ berichtete). Was der Stimmung am Samstagabend aber in keinster Weise Abbruch tat: Von Anfang an gingen die 500 Fans gut mit, wie Laith Al-Deen schelmisch kommentierte: „Gleich mal notieren: Kam nicht sooo schlecht an…“.

Zur Galerie Laith Al-Deen begeisterte am Samstag 500 Fans bei seinem Konzert im Hallenbad. Hier eine Auswahl der schönsten Bilder.

Mix aus alten und neuen Songs

Beim Konzert war von Anfang bis Ende offensichtlich, dass sich hier ein Edelstein der deutschen Musikszene die Ehre gab. Laith Al-Deen präsentierte einen gelungenen Mix aus alten und neuen Songs. Bei den alten Songs nahm er geschickt seinen eigenen Gesang im Decrescendo extrem zurück, so dass er dem Publikumsgesang Raum geben konnte.

Jeder Fuß wippte mit

Gerade aber auch die neuen Songs zündeten direkt: Der Song „So nah dran“ rüttelte auf und versetzte die ohnehin schon gut gelaunte Menschenmenge in Begeisterung. Seine Songtexte sprechen einem aus der Seele: Schau hin, wie gut es dir geht, was du schon alles erreicht und erlebt hast… Vielleicht liegt das Glück gar nicht in der fernen Zukunft, sondern schon direkt vor deinen Füße. Das kam an und griff viral um sich: Kein Gesicht, das nicht begeistert war, kein Fuß, der nicht mittanzte oder mitwippte.

Soli für jeden Musiker

Besonders stark auch die Performance der Live-Band: Zwei Gitarren, eine Bassgitarre, ein Drummer und ein hervorragender Pianist. In ausgiebigen Soli hatte jeder Einzelne die Gelegenheit, das Publikum von seinem Können zu überzeugen – was ausnahmslos gelang und begeisterte. Gern mal unterschätzt, kamen so auch die Stimmen der Begleitmusiker deutlich heraus. Ein Highlight am Ende der Zugabe: Pianist Tobi Weiss, der schon seit 22 Jahren mit Laith Al-Deen gemeinsam Musik macht, verzauberte auch mit seiner samtweichen Stimme bei „Imagine“ von John Lennon.

„Glaub an Dich“

Aber das Eindrucksvollste an diesem Spitzenabend war die Lebensfreude und das gute Gefühl, das einem die Musiker, allen voran natürlich Laith Al-Deen, vermittelten: „Liebe ist ein Geschenk“, „Keine ist wie du“ und vor allem: „Glaub an dich“ – der Esprit dieses Abends ist übergesprungen, das gab das Publikum auch mit ausdauernden Gesangseinlagen und nicht enden wollendem Applaus dankbar und hocherfreut zurück.

Von Simone Willmann