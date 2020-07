Wolfsburg

Wegen räuberischen Diebstahls musste sich am Donnerstag ein 32 Jahre alter Berliner vor dem Wolfsburger Amtsgericht verantworten. Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, im August 2019 auf einer Zugfahrt von Berlin nach Hannover einem ebenfalls aus Berlin stammenden Mann ein Handy und einen Schlüsselbund gestohlen und ihn dabei im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt zu haben. Danach sei er laut Anklageschrift mit seiner Beute in Wolfsburg aus dem Zug geflüchtet.

Der Angeklagte schilderte den Vorfall hingegen als das Resultat eines Beziehungsdramas. Er habe sich mit dem vermeintlichen Opfer zum Tatzeitpunkt in einer Beziehung befunden. Am Tattag seinen beide auf dem Weg nach Düsseldorf gewesen. Auf der Fahrt sei es zum Streit gekommen, weil das Opfer einem anderen Mann geschrieben und sich zum Sex verabredet hätte. Als der Angeklagte das Handy seines Partners nach weiteren Nachrichten durchsuchen wollte, sei dieser ausgerastet. Der Angeklagte erklärte, er sei aus Angst auf die Zugtoilette geflüchtet. Sein Partner sei ihm gefolgt, habe sich selbst verletzt und ihm gedroht, so dass er den nächsten Zughalt zur Flucht nutzte.

Angeklagter unterstellt dem Opfer ein Drogenproblem

Weiterhin schildert der Angeklagte, sein damaliger Freund habe ein Drogenproblem und habe auch an diesem Tag unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Dann lege er ein sehr aggressives Verhalten an den Tag. Das Handy habe er später bei einem Wiedersehen in Berlin zurückgegeben, sagte der Angeklagte. Gewalt habe er im Zug nur in Form eines Schubsens angewendet, um sich aus dem Griff des anderen Mannes zu befreien. Er selbst habe dabei ebenfalls Verletzungen davongetragen.

Das Opfer selbst erschien nicht vor Gericht. Seine Sicht der Dinge wurde lediglich durch die Schilderungen eines Polizeibeamten, der damals die Aussage aufgenommen hatte, dargelegt. Demnach hätten sich die beiden Männer zur Tatzeit keineswegs in einer Beziehung befunden. Bei dem Angeklagten handele es sich vielmehr um einen stalkenden Ex-Freund. Auch am Tattag sei der Angeklagte dem Opfer in den Zug gefolgt, wo es schließlich zum Diebstahl und zur Auseinandersetzung kam.

An Anzeichen für Drogenkonsum konnte sich der Polizist nicht erinnern

Die Aussage des vermeintlichen Opfers sei ihm damals sehr schlüssig vorgekommen, erinnerte sich der Polizeibeamte. An Anzeichen für Drogenkonsum konnte er sich nicht erinnern. Die leichten Verletzungen – Schürf- und Kratzwunden an Arm und Nacken – könne sich das Opfer aber durchaus selbst zugefügt haben.

Licht ins Dunkel soll nun ein weiterer Verhandlungstermin bringen. Dieser ist für den 30. August um 12 Uhr angesetzt.

